  • BIST 9122.76
  • Altın 2070.289
  • Dolar 31.3532
  • Euro 33.9424
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKARum Yönetimi Tatar’ın temaslarından doğacak sonuçları önlemeye çalışıyor

Merit’ten okullara 10 milyon TL’lik katkı

» »
2000 yılından günümüze Alsancak ve çevresine katkıları devam eden Merit Otelleri, ülkemizin geleceği çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak için geniş kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesi daha başlattı.
Merit’ten okullara 10 milyon TL’lik katkı

lk adım olarak okulların altyapılarının iyileştirilmesi, eksik eğitim araç gereçlerinin giderilmesi ve modernleşmesiyle ilgili 10 milyon TL’yi bulan bir katkı yaptı.

Karaoğlanoğlu İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu, Lapta Anaokulu, Tepebaşı İlkokulu ve Lapta Yavuzlar Lisesi’nde tamamlanan katkılar yanında, Alsancak İlkokulu ve Lapta İlkokulu ile ilgili projeler çizilip bütçelendirilerek onay süreçlerinin ardından ikinci dönem tamamlanacaktır.

 

Okullara yapılan katkılar

Karaoğlanoğlu İlkokulu’nun mevcut tuvaletlerinin tamamı elden geçirilip tadil edilirken, okulun kullanılamaz hale gelen mevcut basketbol sahasının yerine yenisi yapıldı.

merit2.jpgAlsancak İlkokulu’nun çok yıpranmış olan tuvaletleri tatil döneminde yıkılarak yenisi yapılacak.

Lapta İlkokulu ve Alsancak İlkokulu’nun mevcut basketbol sahalarının üzeri kapatılarak her mevsim sağlıklı ortamda spor yapmaya imkan sağlayacak, yağmurlu ve sıcak günlerde öğrencilere oyun alanı olarak hizmet verecek bir konuma getirilecek.

Karşıyaka İlkokulu anasınıflarının, görsel eğitimleri daha iyi alabilmeleri için büyük ekranlı televizyonlar, projeksiyonlar temin edildi. Ayrıca öğrencilerin daha güvenli bir ortamda oyun oynamalarına imkan verecek şekilde, oyun alanı yapay çimle kaplandı.

Spor malzemlerinden yoksun olan Tepebaşı İlkokulu’na, tüm spor dallarında çalışma yapılmasına imkan sağlayacak şekilde spor malzemeleri desteği sağlandı.

Lapta Yavuzlar Lisesi yönetiminin, öğrencilerin suya ücretsiz erişimini sağlama hedefi doğrultusunda adım atan Merit Otelleri, tüm öğrencilere hizmet verecek boyutta soğutma hazneli bir su arıtma sistemini kurdu.

 

Destekler devam edecek

Girne bölgesi okullarını kapsayan sosyal sorumluluk projelerinin koordinatörlüğünü yürüten Merit Otelleri Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz, bölge okul yönetimlerinin aktardığı acil ihtiyaçları tamamlayarak öğrencilerin daha iyi eğitim alıp sosyal ve sportif etkinliklerde daha aktif olmalarına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Okulların projeleri bütçelendirilen ve resmi onay süreçleri devam eden 3 yatırım dışında, okullardan gelen tüm taleplere cevap verdiklerini kaydeden Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, her zaman olduğu gibi Merit Otellerinin daha iyi bir gelecek için okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Daraldınız mı? Terapistlerden beş öneri25 Şubat 2024 Pazar 21:10
  • Bal sağlığa yararlı mı, kimler tüketmemeli?25 Şubat 2024 Pazar 19:56
  • Taşkent Doğa Parkı, bu sabah öldürülen köpek balığının insanlar için zararsız olduğunu açıkladı25 Şubat 2024 Pazar 16:54
  • Araştırma: Bekarlar daha mutlu25 Şubat 2024 Pazar 09:26
  • Orkide Yürüyüşü, 28 Nisan Pazar günü Dilekkaya Ormanı’nda gerçekleşiyor…24 Şubat 2024 Cumartesi 09:12
  • Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" bu kez Kaliforniya'da buluştu21 Şubat 2024 Çarşamba 22:25
  • Uluslararası Bilişsel ve Davranışsal Bilimler Derneği Genel Kurul toplantısı yapılacak21 Şubat 2024 Çarşamba 09:15
  • Karip: Asbank son 5 yıldır sektör ortalamasının üzerinde büyümekte19 Şubat 2024 Pazartesi 16:32
  • Haluk Levent Merit Crystal Cove'u salladı18 Şubat 2024 Pazar 16:27
  • Töre, 2023 Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs finalistlerini kabul etti14 Şubat 2024 Çarşamba 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti