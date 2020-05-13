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Merkel: 15 Haziran'da Schengen normlarına döneceğiz

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Merkel: 15 Haziran'da Schengen normlarına döneceğiz
Merkel: 15 Haziran'da Schengen normlarına döneceğiz

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında sınır meselesi hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Merkel, Schengen normlarına geri dönülmesi için komşu ülkelerde de koronavirüs bulaşma oranının dikkate alınması ve halkın gerekli kurallara uymasının önemli olduğunu söyledi

Merkel, Federal İçişleri Bakanlığı tarafından sınırların kademeli olarak açılmasının sağlanacağını belirtti. Ülkede önümüzdeki hafta sonundan itibaren denemelere başlanacağı ve 15 Haziran’dan sonra da sınırlarda kontrolün yapılmayacağı aktarıldı.

AB Komisyonu, konuya ilişkin, "Sınırlar aşamalı ve dikkatli bir şekilde açılmalı" uyarısında bulundu.

AB Komisyonu'nun Çarşamba günü gerçekleştireceği toplantı için sınırların açılmasıyla alakalı hazırladığı taslak metninde, enfeksiyon sayıları yüksek ülkeler arasında önceliğin virüse karşı alınan önlemler ve getirilen kuralların uygulanması, daha sonra da nihai hedefin Schengen bölgesinde hareket özgürlüğünün yeniden sağlanması olduğu belirtildi.

Avusturya: Almanya sınırını 15 Haziran'da açıyoruz

Avusturya Tuzirm Bakanı Elisabeth Koestinger de, Almanya ile sınırların 15 Haziran'da açılacağını duyurdu.

ORF kanalına konuşan Köstinger, Merkel ile Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz'un seyahat kısıtlamalarının iki aşamalı bir şekilde kaldırılması konusunda anlaştığını bildirdi.

Bazı sınır trafiği kısıtlamalarının cuma gününden itibaren kaldırılacağını kaydeden Köstinger, sınır kontrollerinin 15 Haziran'da tamamen kaldırılacağını duyurdu.

Kurz, AB üyesi olmayan İsviçre sınırını da Haziran itibariyle açmak için komşu ülkeyle görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

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