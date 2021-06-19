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Merkel: AB, Rusya ve Türkiye ile ilişkilerde büyük zorluklarla karşı karşıya

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile çalışma yemeği için Berlin'e gitti.
Merkel: AB, Rusya ve Türkiye ile ilişkilerde büyük zorluklarla karşı karşıya

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile çalışma yemeği için Berlin'e gitti. Merkel’in görev bitiminden önce iki liderin yüz yüze görüşmeleri için son fırsatlardan biri olan görüşmenin ana konusu 24-25 Haziran tarihlerinde yapılacak Avrupa Konseyi zirvesine yönelik hazırlıklar oldu. İki lider, Türkiye, Rusya ve AB ilişkileri de ele aldıkları görüşmede Rusya'ya diyalog çağrısında bulundu.

Merkel, AB’nin Rusya ve Türkiye ile ilişkilerde “büyük zorluklarla” karşı karşıya olduğunu düşündüklerini söyledi. Bir taraftan görüş ayrılıkları olduğunu belirten Merkel, “Diğer taraftan belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız” dedi.

“ABD, RUSYA İLE DİYALOG BAŞLATTI”

Rusya ile diyalogun AB'nin çıkarına olduğunu belirten Merkel, söz konusu diyalogun güvenlik ve istikrarı sağlamak için de önemli olduğunu vurguladı.

Rusya, AB’nin en büyük kıta komşusudur. AB'de güvenlik ve istikrar istiyorsak, ne kadar zor olursa olsun Rusya ile görüşmelere devam etmemizde büyük fayda var” diyen Merkel, Türkiye ile ilişkilerde de göç, Libya ve Suriye’nin geleceği gibi önemli konularla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Merkel, ABD Başkanı Joe Biden’a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek, Rus hükümetiyle diyalog başlattığı için teşekkür etti. Merkel, Avrupa tarafının da bunu yapmasının doğru olacağını ifade etti.

“STRATEJİK KONUMLARI GÖRÜŞECEĞİZ”

Merkel'e daveti için teşekkür eden Macron ise Merkel'in Türkiye ve Rusya hakkında söylediklerine katıldığını söyledi.

Türkiye ile ilişkiler hakkında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) çıkarları ile Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Kafkas bölgesine ilişkin stratejik konumları görüşeceklerini kaydeden Macron, Rusya ile de ortak bir çizgi bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan Macron'un Berlin ziyareti, Almanya'da Covid-19 önlemlerinin hafifletilmesinden bu yana yabancı bir liderin ülkeye yaptığı ilk ziyaret oldu.

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