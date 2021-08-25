  • BIST 1.461,070
  • Altın 483,84
  • Dolar 8,3950
  • Euro 9,8300
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

Merkel: ABD olmadan tahliyelere devam edemeyiz

» »
Almanya Başbakanı Angela Merkel, G7 liderlerinin Afganistan'daki tahliye operasyonları konusunda birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti
Merkel: ABD olmadan tahliyelere devam edemeyiz

Afganistan’daki durumu görüşmek üzere bugün video konferans aracılığıyla bir araya gelen G7 Liderler Toplantısı sonrası açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, G7 liderlerinin Afganistan'daki tahliye operasyonları konusunda birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiğini ifade ederek, “ABD’nin burada başı çektiğini vurgulamak zorundayım. ABD olmadan tahliyelere devam edemeyiz, bunun netleştirilmesi gerekiyor” dedi.

G7'nin Afganistan konusunda birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, “Her ulusun kendi işini yapması hiçbir şeye yardımcı olmaz. Tahliyenin büyük bir birliktelik başarısı ile gerçekleştirildiğidir” dedi.

“GÜVENLİK DURUMU ÇOK ZOR”

Taliban ile ilişkilerde de G7 liderlerini ortak bir yaklaşım benimsemeye çağıran Merkel, G7'nin kendi içinde Taliban'la gelecekteki ilişkilere yönelik eylem planı hazırlayacak bir grup oluşturduğunu aktardı.

Merkel ayrıca, Taliban ile iletişim kurulması gerektiğini ifade etti. Merkel, “Mümkün olduğunca uzun süre tahliyelere devam etmek istediğimiz açık, ancak güvenlik durumu buna izin verdiği sürece tahliyelere devam edebiliriz, fakat şu anda güvenlik durumu çok zor” dedi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyada yüz yüze eğitim için hazırlıklar başladı… Ne tür önlemler alınıyor?24 Ağustos 2021 Salı 14:28
  • Bolivya’nın eski devlet başkanı intihar girişiminde bulundu24 Ağustos 2021 Salı 13:02
  • Fransa'nın Var bölgesindeki yangın 8. gününde24 Ağustos 2021 Salı 11:24
  • Fransa’da hayvanat bahçesinden 12 maymun çalındı24 Ağustos 2021 Salı 10:55
  • Fransa’da küçük uçak düştü: 2 ölü24 Ağustos 2021 Salı 10:44
  • Almanya Kabil'deki havalimanı için Türkiye ve ABD ile görüşüyor24 Ağustos 2021 Salı 10:33
  • Josephine Baker, Pantheon’a gömülecek23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:30
  • Yunanistan mültecileri vurdu23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:46
  • Yeni Zelanda’daki kapanmalar Covid bakanının gafı ile eğlenceli bir hale geldi23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:29
  • İsveç'in en yüksek dağı kısaldı23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti