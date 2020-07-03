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Merkel: "Avrupa'nın tarihinin en zor durumunda olduğunu biliyoruz"

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Merkel: "Avrupa'nın tarihinin en zor durumunda olduğunu biliyoruz"
Merkel: "Avrupa'nın tarihinin en zor durumunda olduğunu biliyoruz"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Avrupa’nın tarihin en zor durumunda bulunduğunu söyledi.

Merkel, video konferans yoluyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursulavon der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kovid-19 virüsünün hala kaybolmadığını ancak bu virüs ile daha iyi bir şekilde yaşamanın öğrenildiğini belirtti.

"Avrupa'nın tarihinin en zor durumunda olduğunu biliyoruz." diyen Merkel, bunu ekonomik verilerden gördüklerini kaydetti.

Merkel, Almanya’nın üstlendiği AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nda Kovid-19 krizinin üstesinden gelinmesinin gündeme alındığını ifade etti.

Gündemde ayrıca gelecekle ilgili iklimin korunması ve dijitalleşme konularının da yer aldığını anlatan Merkel, bu konularda AB Komisyonu’ndan öneriler beklediklerini kaydetti.

AB’de mali konularda anlaşma sağladıktan sonra AB Komisyonu’nu göç politikasına ilişkin de önerilerde bulunacağını aktaran Merkel, göç politikasında ilerleme sağlanmasının olumlu olacağını ifade etti.

Merkel, Kovid-19 salgınıyla mücadele için hazırlanan kurtarma paketi ve AB bütçesi konularında anlaşma sağlanamaması durumunda ne olacağına ilişkin bir soruya karşılık, "Herkes, benzeri görülmemiş krizin cevabının güçlü olması ve gerçekten fark yaratacak şekilde tasarlanması gerektiğini biliyor. Herkes burada zamanın da önemli olduğunu biliyor." cevabını verdi.

Bununla ilgili müzakerelerin zorlu geçeceğini söyleyen Merkel, "Temmuz’da bir anlaşma olması iyi olur. Biraz zamana ihtiyacımız olursa bu iyi bir seçenek olmaz." ifadesini kullandı.

Merkel, temmuz ortasında Brüksel’de yapılacak AB Liderler Zirvesi’ne AB bütçesi ve kurtarma fonu konusunda anlaşmaya varma istediğiyle gideceğini ve bunun için yoğun bir şekilde çalışacağını belirterek "Bu yaz bir anlaşma olması lazım. Başka bir seçenek düşünemiyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

AB Komisyonu Başkanı Ursulavon der Leyen de Almanya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığını çok önemli bir zamanda devraldığına dikkati çekerek “Bu 6 ay AB’nin geleceğini belirleyecek. Bu süreçte, kurtarma paketi ile AB’nin gelecek 7 yıllık bütçesi konusunda bir anlaşma sağlanmaya çalışılacak.” dedi.

Kovid-19'un ekonomik sonuçlarıyla mücadeleye yönelik hazırlanan kurtarma paketi ile gelecekteki bütçenin Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin ulusal meclisleri tarafından da onaylanması gerekeceğini anımsatan Von der Leyen, “Zamana karşı bir yarış söz konusu. Kaybettiğimiz her gün insanlar işlerini kaybediyor, şirketler batıyor ve ekonomilerimiz daha da zayıflıyor." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, söz konusu konularda hızlı hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekerek “Tüm AB üyesi ülkeler ve taraflar dar çıkarları bir kenara bırakarak AB’nin ortak çıkarlarına odaklanmalı.” diye konuştu.

Almanya 1 Temmuz'da AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Hırvatistan'dan devralmıştı.

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