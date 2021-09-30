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‘Merkel ayıları’ kapış kapış gidiyor

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Almanya’da 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona ererken, bir oyuncak firmasının ürettiği hatıra ‘başbakan ayıları’ kapış kapış gidiyor.
‘Merkel ayıları’ kapış kapış gidiyor

Ülkede 26 Eylül’de yapılan seçimlerde Sosyal Demokratlar yüzde 25,7 ile seçimi ilk sırada tamamlamıştı, Merkel başkanlığında 16 yıldır iktidarda olan Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) ise yüzde 24,1 oy oranı ile tarihi bir düşüş yaşamıştı.

Başbakan Merkel koalisyon kurulana kadar görevde kalacak. Onun görevinin bitişi anısına üretilen oyuncak ayıları ise daha başbakanlık koltuğunu bırakmadan tükendi.

El yapımı oyuncak ayılar şansölyenin sakin liderliğinin sembolü haline gelen parmak uçlarının birbirine değdiği el hareketini yapıyor.

Yine Merkel’in imzası haline gelen renk renk pantolon ceket takımlarla tamamlanan oyuncak ayıların her birinin yapımı yaklaşık dört saat sürüyor.

180 avroya satılan ayıların ilk parti üretimi olan 500 adeti birkaç gün içinde satılmış bile.

Üretici firma Hermann Oyuncakları’nın müdürü Martin Hermann uzun bir bekleme listeleri olduğunu anlattı.

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