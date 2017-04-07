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Merkel: "BREXİT sürecindeki müzakerelerde yapıcı olacağız”

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Merkel: "BREXİT sürecindeki müzakerelerde yapıcı olacağız”
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere’nin AB’den ayırlması (Brexit) sürecindeki müzakerelerde yapıcı olunacağını söyledi.

İrlanda Başbakanı EndaKenny ile yapacağı görüşme öncesinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merkel, İngiltere’nin AB’den ayrılma konusunda müracaatını yaptığını, AB’nin de bu konuda hazırlık içinde olduğunu ve Avrupa Konseyi’nin 29 Nisan’da bunu ele alacağını ifade etti.

Alman Şansölyesi, "Biz bu (Brexit) müzakerelere yapıcı bir şekilde gireceğiz. Buna çok şey bağlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Elbette biz 27 ülkenin çıkarlarını koruyacağız." dedi.

Merkel, AB ile İngiltere’nin birbirine bağımlı olduğundan dolayı gelecekte de partner olarak kalacaklarını vurguladı.

Merkel, İrlanda'nın Brexit'ten özel olarak etkileneceğine işaret ederek, görüşmede İrlanda'nın gelecek durumuyla ilgili beklentileri ele alacaklarını ve İrlanda'nın çıkarlarını korumaya yardımcı olacaklarını dile getirdi.
İrlanda Başbakanı Kenny de Brexit'in olası olumsuz yönleriyle ülkesinin etkilenebileceğini belirtti.

İrlanda için AB’nin her zaman merkezi öneme sahip olduğunu ifade eden Kenny, İrlanda’nın yerinin AB olduğunu kaydetti.

Kuzey İrlanda’ya ilişkin barış sürecinin önemine de işaret eden Kenny, Kuzey İrlanda’nın istikrarını hiçbir şeyin sarsmaması gerektiğini kaydetti.
Kenny, Brexit’in ekonomik olarak ülkesini etkileyebileceği endişesinin bulunduğuna dikkati çekerek, son yıllarda işsizliğin düşmesi ve ekonominin canlanması konusunda yoğun çaba harcadıklarını, budan dolay bu istikrarlı durumun korunmasını istediklerini vurguladı.

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