  • BIST 91.655
  • Altın 335,609
  • Dolar 6,4377
  • Euro 7,0953
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Merkel: Covid-19, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü

» »
Merkel: Covid-19, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü
Merkel: Covid-19, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü

Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkeleri 2008’deki banka ve finans krizinden daha zor duruma soktuğunu belirtti.
Koronavirüsten korunmak amacıyla evinde karantinada bulunan Başbakan Merkel, katıldığı görüntülü AB Zirvesi sonrası telekonferansla bir basın toplantısı düzenledi.

Merkel burada yaptığı açıklamada, ”Koronavirüs salgınının etkileri 2008 yılındaki banka ve finans krizinden daha kötü” dedi.

Merkel ayrıca koronavirüse karşı mücadeleyi AB olarak birlikte ele almaya kararlı olduklarını belirtti.

Koronavirüs nedeniyle ülkede alınan önlemleri hafifletmek için henüz bir neden görmediğini vurgulayan Merkel, vatandaşlarından sabırlı olmalarını istedi.

Merkel evde karantinada nasıl zaman geçirdiğinin sorulması üzerine, ”Çok sayıda görüntülü ve telefon görüşmesi yapıyorum. Bakanlar Kurulu toplantısına şahsen katılmayı ve yüz yüze görüşmeleri özledim” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de vaka sayısı 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini geçti26 Mart 2020 Perşembe 20:15
  • Halk sağlığı uzmanı Dr. Tolga Şahin: Wuhan'daki veriler gösteriyor ki Türkiye'de bir buçuk ay içerisinde vakalar düşmeye başlayacak26 Mart 2020 Perşembe 18:49
  • FBI: Covid-19 hastaları bulunan hastaneye saldırı planlayan şahıs öldürüldü26 Mart 2020 Perşembe 18:45
  • Meksika'da Puebla eyaletinin valisi: Fakirlerin koronavirüse karşı bağışıklığı var26 Mart 2020 Perşembe 18:43
  • Türkiye ilk 20’ye girdi: Yeni test kitleri geldi, vaka sayısı yükseldi26 Mart 2020 Perşembe 18:41
  • Bosch iki buçuk saatten az sürede sonuç veren ‘corona’ testi üretti26 Mart 2020 Perşembe 18:23
  • Pilli:Bugüne dek 47 vaka tespit edildi, 29’u taburcu oldu, 18 hasta karantinada26 Mart 2020 Perşembe 16:20
  • Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği’nin Covıd-19 Koordinasyon Kurulu’ndan yeni kararlar26 Mart 2020 Perşembe 14:50
  • İran’da son 24 saatte koronavirüsten 157 kişi hayatını kaybetti26 Mart 2020 Perşembe 13:44
  • New York'taki hemşireler virüsten korunmak için çöp poşeti giymek zorunda kaldı26 Mart 2020 Perşembe 13:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti