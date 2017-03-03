Merkel El Sisi ile görüştü

Almanya Başbakanı Merkel, Mısır Devlet Başkanı El Sisi ile yaptığı görüşmede, Mısır’a mülteci krizinin aşılmasında ve terörle mücadelede destek sözü verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel mülteci meselesine çözüm bulmak amacıyla perşembe günü Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulundu. Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi tarafından kabul edilen Merkel, mülteci krizinin aşılmasında ve terörizmle mücadelede destek sözü verdi. Merkel görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Mısır'ın 500 bin civarında Suriyeli'nin yanı sıra Sudan ve diğer Afrika ülkelerinden çok sayıda sığınmacıyı kabul ettiğini hatırlattı. Merkel, "bu nedenle buradaki ortak görevimiz, sığınmacıların kaderini iyileştirmek” şeklinde konuştu.

Merkel, Almanya'nın Mısır'daki sığınmacıların yaşam koşullarını iyileştirmek için çeşitli programlar hazırlayacağını, bunun yanı sıra uluslararası kuruluşların çalışmalarına destek vereceğini ifade etti.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi de, ülkesinde mülteci kampı bulunmadığına dikkat çekerek, yaklaşık 5 milyon sığınmacının konutlarda barındığını belirtti.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan mülteci mutabakatına benzer bir anlaşmanın Mısır ile yapılmasına hazır olup olmadığı konusundaki soruyu yanıtlayan El Sisi, görüşmelerde henüz o aşamaya gelinmediğini söyledi. Ancak el Sisi, olası bir anlaşmaya ilişkin koşullarının ne olacağı konusuna ise açıklık getirmedi.

Gündemdeki diğer konular

Almanya Başbakanı Merkel temaslarında Mısır’daki insan hakları ihlallerini de gündeme getirdi. Başbakan Merkel, el Sisi ile görüşmesinde, sivil toplum kuruluşları imkânların iyileştirilmesini ümit ettiğini dile getirdi. Mısır'daki otoriter hükümet, onbinlerce muhalif cezaevinde bulunmasından ve sivil topluma yönelik sistematik baskılardan sorumlu tutuluyor.

El Sisi ise "bütün Avrupalı dostlarının” insan hakları konusuyla ilgilendiğini bildiğini belirterek, "ama onlar da bu meselenini bizi de ilgilendirdiğini bilmeliler” dedi. Ancak bölgedeki terör sorunlarına dikkat çeken el Sisi, "o zaman neden bu önlemleri almak zorunda kaldığımızı daha iyi anlayacaklardır” şeklinde konuştu.

Merkel'in temaslarında gündeme gelen konulardan biri de terörizmle mücadelede işbirliği oldu. Mısır Devlet Başkanı el Sisi'ye terörizmle mücadelede işbirliği öneren Merkel, "terör tehdidi ne yazık ki Mısır'da olduğu gibi Almanya'da da gerçek bir tehdit” dedi.