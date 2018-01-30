Merkel emisyon skandalını kınadı

Almanya’daki emisyon skandalında insanların denek olarak kullanıldığının ortaya çıkması üzerine hükümet, ismi geçen şirketlerden açıklama talebinde bulundu. Ortaya çıkan skandal Başbakanlık tarafından da kınandı

Almanya'da egzoz gazlarının insan üzerinde test edildiğine dair haberler sonrası hükümet müdahale etme kararı aldı.

Ülkenin önde gelen otomobil üreticilerinin karıştığı emisyon skandalında sadece maymunlar değil, insanlar üzerinde de deney yapıldığının ortaya çıkarılması üzerine Başbakanlık, yaşananları kınadığını açıkladı.

Başbakan Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert bugün bir açıklama yaparak bu testlerin etik olarak herhangi bir şekilde gerekçelendirilemeyeceğini söyledi ve "Birçok kişi tarafından hissedilen kızgınlık tamamıyla anlaşılır" ifadesini kullandı.

Alman hükümeti skandalla ilgili olarak ismi geçen şirketlerin ifadesini almak üzere bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı. Toplantı çağrısını basın mensupları ile paylaşan Ulaştırma Bakanı Christian Schmidt, "Bu yaşananlar bir kez daha otomobil sanayisine güveni sarstı" ifadesini kullandı.

Bitmeyen skandal

Skandalın insan denekleri boyutu, Avrupa Nakliyatçılıkta Çevre ve İnsan Sağlığı Araştırmaları Birliği (EUGT) tarafından hazırlanan ve Stuttgarter Zeitung ve Süddeutsche Zeitung gazeteleri tarafından bugün haberleştirilen yeni bir rapor ile ortaya çıktı.

İki gazetenin ortak haberine göre; Volkswagen, Daimler ve BMW şirketleri tarafından kurulan EUGT, sağlıklı insanlar üzerinde "kısa süreli azot dioksit teneffüs deneyi" yaptırdı.

Araştırma merkezinin 2012 ile 2015 yılları arasındaki dönemi kapsayan faaliyet raporuna göre, uzun süreli ve çeşitli yoğunluklarda azot dioksit (NO2) verilen 25 kişi, daha sonra Aachen kentindeki bir klinikte muayene edildi ve deneklerde herhangi olumsuz etki teşhis edilmedi. EUGT 2017'de feshedilmişti.

Volkswagen'dan açıklama

Volkswagen denetim kurulu yayımlanan haberler üzerine derhal bir komisyon kurularak bu testlerin kim tarafından organize edildiğinin araştırılacağını açıkladı. Kurulun başkanı Hans Dieter Poetsch, yazılı açıklamasında "Bu meselenin soruşturulması için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadesini kullanırken, sorumluların muhakkak hesap vereceğini kaydetti.

Başka bir şirket yetkilisi ise bir Amerikan laboratuvarında yaptırılan deneyler için "bilimsel metotların doğru seçilmediği ve bu deneyin yaptırılmaması gerektiği gerekçesiyle" ayrıca özür diledi.

Hayvanlara işkence edildiği iddiasını reddeden Alman otomotiv şirketi skandalda "bireysel hataların rol oynadığını" savundu.

Öte yandan EUGT'nin eski ortağı Daimler hayvanlar üzerinde zararlı gaz deneyi yapılmış olmasını kınadı ve sorumluların bulunması için araştırma başlatıldığını duyurdu.

Yıllar süren manipülasyon

Volkswagen şirketi ABD'de sattığı dizel motorlu araçlarının egzoz değerlerini yasal sınırlar içinde tutabilmek için zararlı azot dioksit değerlerini yıllarca manipüle etmiş ve skandal 2015'te ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından ortaya çıkarılmıştı.

ABD yargısının egzoz skandalıyla ilgili soruşturması sırasında bu zehirli maddenin hayvanlar üzerinde denendiğinin ortaya çıkması da ayrıca yoğun eleştirilere yol açmıştı. Bu deneyler dizel motorların çıkardığı zararlı maddelerin modern gaz temizleme metotları sayesinde azaldığını kanıtlamak için yapılmıştı.

Skandalın ortaya çıkması üzerine Volkswagen şirketi 2009 ile 2015 yılları arasında ABD'de egzoz değerleriyle oynanmış milyonlarca dizel motorlu araç sattığını itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Devlete ve ABD'li müşterilerine milyarlarca dolar tazminat ödeyen Volkswagen'in dizel motorlu araç satışlarında önemli düşüş kaydedilmişti.