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Merkel, Erdoğan'a Libya’dan yabancı askerlerin çekilmesinin, 'önemli mesaj' olacağını söyledi

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Libya’dan yabancı askerlerin çekilmesinin, “önemli mesaj” olacağını söyledi.
Merkel, Erdoğan'a Libya’dan yabancı askerlerin çekilmesinin, 'önemli mesaj' olacağını söyledi

Alman Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Merkel arasında gerçekleşen video konferans görüşmesi hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, iki liderin de Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin, bu ülkedeki erken seçim hazırlıklarına ve halkın ihtiyaçlarını karşılama yolundaki çabalarına destek verdiği vurgulandı.

Almanya hükümeti açıklamasında, “Başbakan Merkel, Libya'da yabancı birliklerin ve paralı askerlerin çekilmesinin önemli bir mesaj olduğunu vurguladı.” denildi.

Merkel ve Erdoğan’ın Covid-19 salgınına yönelik önlemleri el aldığı kaydedilen açıklamada, Suriye’deki iç savaş, Kıbrıs görüşmelerinin de yine ele alınan konular arasında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin de Suriye’ye yapılacak insani yardımın sürdürülmesinin önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Libya Başbakanı: Yunanistan ile fikir ayrılığı var

Bu arada Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin Türkiye ile imzaladığı "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" konusunda Yunanistan ile fikir ayrılıkları olduğunu söyledi.

Dibeybe, Katar merkezli Al Jazeera kanalına verdiği mülakatta, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan ve Yunanistan'ın karşı çıktığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkındaki bir soruya verdiği yanıtta, "Libya ve Türkiye arasındaki deniz anlaşması konusunda Yunanistan ile aynı fikirde değiliz. Libyalıların çıkarına hizmet eden bu anlaşmadan ayrılmayacağız." dedi.

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

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