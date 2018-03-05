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Merkel: Hızla işe koyulacağız

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Merkel: Hızla işe koyulacağız
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyelerinin Hristiyan Birlik partileriyle koalisyona yeşil ışık yakmasının ardından Başbakan Angela Merkel kurulacak koalisyonla ilgili açıklama yaptı.

SPD tabanının yeniden büyük koalisyon hükümeti kurulmasını üçte ikilik oy çoğunluğuyla onaylamasından memnuniyet duyduğunu açıklayan Başbakan Merkel, hükümetin bir an önce göreve başlamasının büyük önem taşıdığını söyledi. Partisinin Başkanlık Divanı toplantısı girişinde gazetecilere demeç veren Başbakan Merkel, "Seçimlerden neredeyse altı ay sonra insanlar haklı olarak birşeyler olmasını, özellikle de planların hayata geçirilmesini talep ediyor" diye konuştu.

Federal Meclis'in 14 Mart'ta kendisini başbakan seçeceğini umduğunu belirten Merkel, hükümetin Almanya'daki insanlara hizmet vermesi için bütün gücüyle çalışacağını dile getirdi.

Koalisyon anlaşmasının yapılması gereken görev ve ödevlerle dolu olduğunu ifade eden Merkel, "Önemli ödevlerimiz gelecek için istihdamı güvenceye almak ve Almanya'da halkın yaşam koşullarını birbirine yaklaştırmak" diye konuştu.

"Avrupa'nın güçlü Almanya'ya ihtiyacı var"

Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına cezai gümrük vergisi koyma kararına atıfla güçlü bir Avrupa'ya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ortaya çıkan ticari savaş tehlikesi nedeniyle hükümetin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini belirten Merkel, "Bu noktada uluslararası ticaret politikalarıyla ilgili son güncel konularda Fransa ve diğer üye ülkelerle birlikte Almanya'nın güçlü tavrına ihtiyaç vardır" dedi. Konunun Almanya'daki istihdamı yakından ilgilendirdiğini ifade eden Merkel, Çin ile açık rekabet ve Suriye'deki savaşın gündemlerindeki diğer konular arasında yer aldığını söyledi.

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(DW)

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