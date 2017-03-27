Merkel, kahkahaya boğuldu!

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin New York bölgesinde borsanın kapanış gongu sırasında tokmağı kıran ve tüm dünyayı güldüren Rum lider Anastasiadis, bu kez de Avrupa'da güldürmeyi başardı...

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Roma Antlaşması’nın imzalanmasının 60’ıncı yıl dönümü dolayısıyla Roma’da düzenlenen zirve toplantısı kapsamında bildirge metnine attığı imzasının alay konusu olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi Anastasiadis’in bildirgeye attığı imzasının çok büyük olduğunu ve tam üzerindeki Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın imzasını “gölgede bıraktığını” yazdı.

La Repubblica’nın videosuna göre bu durumu fark eden Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Anastasiadis’in imzasını komik bulduğunu ve sadece gülmekle kalmayıp bunu oradaki diğer liderlere gösterdiğini belirten gazete, Merkel’in Hollande’ı da imzasına ne olduğunu göstermek için yanına çağırdığını kaydetti.

İşte o görüntüler:

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