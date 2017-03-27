 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.383
  • Altın 145,437
  • Dolar 3,5943
  • Euro 3,9036
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Merkel, kahkahaya boğuldu!

»
Merkel, kahkahaya boğuldu!
Geçtiğimiz günlerde ABD'nin New York bölgesinde borsanın kapanış gongu sırasında tokmağı kıran ve tüm dünyayı güldüren Rum lider Anastasiadis, bu kez de Avrupa'da güldürmeyi başardı...

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Roma Antlaşması’nın imzalanmasının 60’ıncı yıl dönümü dolayısıyla Roma’da düzenlenen zirve toplantısı kapsamında bildirge metnine attığı imzasının alay konusu olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi Anastasiadis’in bildirgeye attığı imzasının çok büyük olduğunu ve tam üzerindeki Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın imzasını “gölgede bıraktığını” yazdı.

rome_ypografes1.jpg

La Repubblica’nın videosuna göre bu durumu fark eden Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Anastasiadis’in imzasını komik bulduğunu ve sadece gülmekle kalmayıp bunu oradaki diğer liderlere gösterdiğini belirten gazete, Merkel’in Hollande’ı da imzasına ne olduğunu göstermek için yanına çağırdığını kaydetti.

İşte o görüntüler:

İlgili Haber: Anastasiadis tokmağı resmen kırdı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kiprianu: “Kıbrıs sorununda seçim öncesi propaganda maksatlı hareket etmiyoruz”26 Mart 2017 Pazar 13:43
  • "Ne konuştuğumu merak edenler Akıncı'yla görüşsün"26 Mart 2017 Pazar 12:55
  • Derinya kapısı; eli kulağında!26 Mart 2017 Pazar 12:47
  • Denktaş: "Özersay dışında hiçbir siyasi lider erken seçim istemiyor"26 Mart 2017 Pazar 12:45
  • "Anastasiadis ile DİSİ arasında sorunlar var"26 Mart 2017 Pazar 11:18
  • Neofitu’dan Yalanlama25 Mart 2017 Cumartesi 12:34
  • Cumhurbaşkanı Akıncı İle Türkiye Dışişleri’nin Açıklaması Rum Basınında25 Mart 2017 Cumartesi 12:33
  • Güney’de Teröre Karşı Önlemler Artırıldı25 Mart 2017 Cumartesi 12:30
  • Yunan Ayaklanmasının Yıldönümü Güney’de Kutlanıyor25 Mart 2017 Cumartesi 12:29
  • Hindistan Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs’ı Ziyaret Edecek25 Mart 2017 Cumartesi 12:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti