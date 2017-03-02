Merkel mülteci krizi için Mısır'da

Almanya Başbakanı Angela Merkel mülteci krizini çözme kavuşturma imkanlarını görüşmek üzere Mısır ve Tunus'u ziyaret ediyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel mülteci krizinde Avrupa açısından kritik rol oynayan Mısır'ı ziyaret ediyor. Merkel Mısır ve cuma günü ziyaret edeceği Tunus'ta mülteci krizini sona erdirme imkânlarının ele alınacağı görüşmeler yapacak. Mültecilerin geri gönderilmesi, hayat şartlarının düzeltilmesi için dönenlere yapılacak mali yardımlar, insan kaçakçılarıyla mücadele, mülteci veren ülkelerde iltica hukukuyla ilgili düzenlemeler yapılması ve sınırların korunmasında işbirliği temasların en önemli başlıklarını oluşturuyor.

Merkel'in Mısır Devlet başkanı Abdülfettah el Sisi ile yapacağı görüşmede insan hakkı ihlallerini de gündeme getireceği açıklanmıştı. Uluslararası Af Örgütü Sisi döneminde işlenen insan hakkı ihlallerinin Hüsnü Mübarek dönemini bile gölgede bırakacak boyutlara vardığını duyurmuştu. El Sisi'nin bu konuya kulaklarını tıkayacağı ve Almanya'nın yapacağı mali yardımları gündeme getireceği de örgütün bildirisinde yer almıştı.

Merkel'e Arap ülkelerini kapsayan ziyaretlerinde kalabalık bir işadamları heyeti eşlik ediyor. ziyaretlerle ilgili başbakanlık açıklamasında ekonomik işbirliği ile ilgili bütün konuların göç boyotunun da bulunduğu belirtildi. El Sisi meşru devlet başkanı Muhammed Mursi'yi askeri darbeyle alaşağı ettiği 2013 yılından bu yana Mısır'ı demir yumrukla yönetiyor.

Mısır'daki sözde istikrarın halka baskı yaparak sağlandığını ileri süren Alman Yeşiller Partisi milletvekili Franziska Brantner Mısır'ın istikrar değil iktidarını koruma amacıyla yönetildiğini söyledi. Brantner El Sisi'nin mültecileri geri kabul anlaşmasının görüşülebileceği bir lider olmadığını da sözlerine ekledi.

İşkence yaygın

‘Amnesty International'dan Muhammed Ahmed Msır'ın karanlık bir tablosunu çizerek ülkede işkencenin son derece yaygın olduğunu ve ifade almak için tutuklulara elektrik verildiğini, tırnaklarının söküldüğünü ve falakaya yatırıldıklarını söyledi.

Hristiyan Demokrat Birlik parti milletvekili Wolfgang Steiger ise Başbakan Merkel'in Mısır'ı ziyaret etmesini olumlu karşıladıklarını ve iltica nedenleri ile mücadele söz konusu olduğunda konuşulması gereken ülkelerin arasında Mısır'ın da olması gerektiğini belirtti. Steiger söz konusu ülkelere kalkınma yardımı yapılmasının Almanya'da mülteci barınakları inşa etmekten evla olduğunu sözlerine ekledi. Angela Merkel Mısır devlet başkanından, iktidar değişikliğinden sonra faaliyetleri sınırlanan Mısır'daki Alman vakıflarının çalışma şartlarının düzeltilmesini de isteyecek.