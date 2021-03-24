  • BIST 1.414
  • Altın 443,187
  • Dolar 7,9045
  • Euro 9,3471
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA8296 test 48 pozitif vaka

Merkel özür dileyip beş günlük yasaktan geri adım attı

» »
Merkel özür dileyip beş günlük yasaktan geri adım attı
Merkel özür dileyip beş günlük yasaktan geri adım attı

Almanya Başbakanı Merkel, Paskalya'da beş gün boyunca kamusal yaşamın durdurulmasını öngören katı kapanma kararını geri aldı. Kararın tepki çekmesinin ardından konuşan Merkel, "Bu bir hataydı. Ve hata varsa bunun söylenmesi ve düzeltilmesi gerekir. Bu hatadan ve oluşan ek belirsizliklerden dolayı tüm vatandaşlardan af diliyorum" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, iki gün önce açıklanan ve Paskalya tatili boyunca kamusal yaşamı durduran sıkı önlemleri "hata" olarak nitelendirerek kararı geri aldıklarını açıkladı. 22 Mart'taki toplantıda alınan kapanma kararına gelen yoğun eleştiriler sonrasında bugün eyalet başbakanlarını olağanüstü toplantıya çağıran Merkel, ardından yaptığı açıklamada Paskalya'da beş günlük kapanma fikrinin bir hata olduğunu söyledi.

Kararın iyi niyetle alındığını ancak hayata geçirilmesi önünde kısa süre içinde açıklığa kavuşturulması mümkün olayan sorular oluştuğunu belirten Merkel, "Bu bir hataydı. Ve hata varsa bunun söylenmesi ve düzeltilmesi gerekir. Bu hatadan ve oluşan ek belirsizliklerden dolayı tüm vatandaşlardan af diliyorum" diye konuştu. "Bu sadece ve tek başına benim hatam" diyen Merkel, Başbakan olarak makamından dolayı her konuda nihai sorumluluğu kendisinin taşıdığına işaret etti.

Merkel'in 22 Mart'ta eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantı sonrasında mevcut sıkılaştırılmış koronavirüs önlemlerinin süresi 18 Nisan'a kadar uzatılmış, ayrıca Paskalya tatiline ek olarak iki günün de tatil ilan edilmesi kararlaştırılmıştı.

Almanya'da Paskalya tatili 2 Nisan Cuma günü başlıyor ve 6 Nisan Salı günü yeniden işbaşı yapılıyor. 22 Mart'taki toplantıda Paskalya öncesindeki 1 Nisan Perşembe günü ve arada iş günü olan 3 Nisan Cumartesi gününün de tatil ilan edilmesi, böylece ülke çapında beş günlük kapanma karara bağlanmıştı. Karar iş dünyasından sert tepkilere yol açmış, ayrıca iş hukuku açısından da önemli soru işaretleri doğurmuştu. (DW Türkçe)

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB Yoksul Ülkelere Aşı Göndermiyor22 Mart 2021 Pazartesi 11:22
  • Covid-19 protestoları Avrupa geneline yayıldı: Binlerce kişi maskesiz sokağa çıktı21 Mart 2021 Pazar 22:48
  • Covid-19 protestoları Avrupa geneline yayıldı: Binlerce kişi maskesiz sokağa çıktı21 Mart 2021 Pazar 16:01
  • İzlanda'da yüzyıllardır uyuyan Fagradalsfjall Yanardağı faaliyete geçti20 Mart 2021 Cumartesi 18:30
  • “Avrupa Birliği De Beş Taraflı Konferansta Hazır Bulunacak”19 Mart 2021 Cuma 13:43
  • Koronavirüs Aşısı Geliştiren Türk Bilim İnsanlarına Almanya’da Liyakat Nişanı Verilecek19 Mart 2021 Cuma 11:46
  • Çipras'tan Gergerlioğlu ve HDP'ye dayanışma mesajı18 Mart 2021 Perşembe 21:05
  • AB Komisyonundan üyelere: Elinizdeki aşıları saklamayın, kullanın17 Mart 2021 Çarşamba 11:20
  • Şimdi de Fransa:Medyada Frexit' sesleri15 Mart 2021 Pazartesi 20:59
  • İtalya'nın yarısından fazlası karantinaya girdi15 Mart 2021 Pazartesi 20:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti