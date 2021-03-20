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Merkel: Parolamız aşıla, aşıla, aşıla

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, nisan ayı başından itibaren aile hekimlerinin de koronavirüs aşısı yapacağını belirterek, aşı kampanyasının "daha hızlı ve esnek" yürütülmesini hedeflediklerini söyledi.
Merkel: Parolamız aşıla, aşıla, aşıla

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının cuma günü video konferans aracılığı ile yaptığı toplantıda koronavirüs salgınına karşı uygulanan aşı politikası ele alındı. Toplantıda aile hekimlerinin de aşı yapması ve böylelikle aşılamanın hızlandırılması kararlaştırıldı. Almanya'da aşı kampanyasının önemli bir bölümü her kentte oluşturulan aşı merkezleri ile yürütülüyordu.

Başbakan Merkel toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, nisan ayı başında Paskalya tatilinin sona ermesinin ardından ülkede aile hekimlerinin de aşı yapmaya başlayacağını belirtti. Aşı kampanyasının "daha hızlı ve daha esnek" olmasını hedeflediklerini belirten Merkel, "Parola şu: Aşıla, aşıla, aşıla" şeklinde konuştu. Başbakan bunu uygulamak için, Alman titizliğine Alman esnekliğinin de eşlik edeceğini sözlerine ekledi.

Aşı kapasitesinin hâlâ yeterli olmadığını hatırlatan Merkel, bu nedenle ilk etapta her muayenehaneye haftada sadece 20 doz aşı gönderileceğini kaydetti. Merkel, nisan ayı sonundan itibaren de muayenehanelere gönderilecek aşı miktarının üç kat artırılabileceğini söyledi. Toplantıda alınan karara göre, muayenehanelere ilk etapta haftada yaklaşık 1 milyon doz aşı gönderilecek, Nisan ayı sonunda ise bu miktar her hafta 3 milyon 200 bin doz aşıya yükseltilecek.

Ayrıca alınan karar uyarınca, Almanya'nın Fransa ve Çekya sınırındaki eyaletlerine de, halkı koronavirüse karşı korumak için ek 330 bin doz aşı gönderilecek. Ülkenin sınır bölgelerinde enfeksiyon sayısının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Kısıtlamalar artırılabilir uyarısı

Almanya Başbakanı Merkel, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, koronavirüs kısıtlamalarına da değindi. Ülkede koronavirüs vakalarının artması nedeniyle kısıtlamalarda gevşemenin mümkün görünmediğini belirten Merkel, yürürlüğe giren bazı gevşemelerin ise geri alınmak zorunda kalacağını dile getirdi. Artan vaka sayılarına işaret eden Merkel, "el frenini" çekmek gerekeceğini söyledi.

Merkel'in eyalet başbakanları ile mart ayı başında yaptığı toplantıda yedi gün içinde 100 bin nüfusta vaka sayısının 100'ü aşması durumunda "el freninin" çekilmesi ve kısıtlamaların sıkılaştırılması kararlaştırılmıştı. Robert Koch Ensitüsü'nün verilerine göre, bu değer cuma günü 95,6 olarak kaydedildi. Merkel ile eyalet başbakanlarının pazartesi günü yapacağı toplantıda, koronavirüs ile mücadele için getirilen kısıtlamalar görüşülecek.

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