Merkel: Rusya'ya ambargolar henüz kaldırılamaz

Almanya Başbakanı Angela Merkel Polonya ziyareti sırasında Ukrayna nedeniyle Rusya'ya uygulanan ambargoların henüz kaldırılmaması çağrısında bulundu.

Merkel'ın kısa Varşova ziyareti Polonya'daki milliyetçi muhafazakarlar 2015 yılında iktidara geldiğinden beri ülkeye yaptığı ilk ziyaret oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel Polonya ziyareti sırasında Ukrayna'daki durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Polonya Başbakanı Beata Szydlo ile görüşmesi sonrasında Merkel, Ukrayna'da devam eden kriz nedeniyle Moskova'ya uygulanan ambargoların henüz kaldırılamayacağını söyledi. Merkel "Oradaki durum henüz kabul edilebilir değil" diye konuştu.

Merkel, bu sözleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinden birkaç saat sonra kaydetti. Merkel'in Putin ile görüşmesinde Ukrayna'da üç yıldır devam eden şiddeti sona erdirmek için Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istediği bildirildi. İki liderin yeni bir ateşkes için çaba gösterilmesi gereği konusunda anlaştığı belirtildi.

Almanya ile Polonya arasındaki ekonomik ilişkiler hiç şimdiki kadar sıkı olmamıştı. İkili ticaret hacminin geçen yıl 100 milyar Euro'yu bulduğu tahmin ediliyor. Güvenlik ve savunma alanlarındaki işbirliği de olumlu gelişme gösteriyor. Rusya politikasında Baltık nakil boru hattı dışında görüşler örtüşüyor.

AB REFORMLARI

Merkel'in ziyaretinin gündeminde AB'de reform da vardı. Polonya Başbakanı Szydlo ortak basın toplantısında Polonya'nın Almanya ile ilişkileri geliştirmek konusunda kararlı olduğunun altını çizdi.

Polonya Başbakanı "Avrupa projesinin başarısı için Polonya ve Almanya arasında başarılı bir işbirliğinin gerekli olduğundan eminim" derken sözlerini şöyle sürdürdü: "Polonya ve Almanya ...birlik içinde meydana gelen değişikliklerde büyük rol oynayacak."

Polonya ve Almanya AB sınırlarında güvenliğin arttırılmasını savunurken, Merkel AB anlaşmasının değiştirilmesi konusundaki talepler nedeniyle tedbirli olmak gerektiğinin altını çizdi ve AB içindeki "özel gruplaşmalara" karşı uyardı.

ATLANTİK ÖTESİ İLİŞKİLER

ABD Başkanı Donald Trump göreve geleli iki hafta olurken, Merkel Trump'ın NATO ile ilgili açıklamalarına da cevap verdi. Trump ABD'nin NATO'yu güçlü bir şekilde desteklediğini söylemişti.

Merkel "Başkan'ın, savunma ve dışişleri bakanlarının NATO hakkında söyledikleri çok önemli. NATO'da bir araya gelip NATO'nun geleceğini ve onu bekleyen zorlukları tartışma fırsatı bulacağız" dedi.

Trump kampanyasında NATO'yu "modası geçmiş" olarak tanımlayarak ABD'nin ittifaktan çekilebileceği endişelerini alevlendirmişti.

NATO savunma bakanları ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile önümüzdeki hafta ilk defa ve bir sonraki hafta da tekrar Münih Güvenlik Konferasında bir araya gelecekler.