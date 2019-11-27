Merkel: Türkiye NATO’da dışlandı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin NATO ittifakında önemli bir yeri olan olduğunu belirterek, ‘Türkiye NATO’da dışlandı’ dedi.

Bütçe görüşmeleri kapsamında meclisteki konuşmasında Merkel, NATO’nun en az Soğuk Savaş dönemindeki kadar kritik bir rol oynadığını belirterek “Avrupa şu anda tek başına kendini savunabilecek durumda değil. NATO’ya ihtiyacımız var” dedi.

Merkel, Almanya’nın NATO’nun korunmasında ve geliştirilmesinde daha fazla sorumluluk alacağının da altını çizdi.

‘Türkiye’nin NATO üyeliğini destekliyoruz’

Türkiye’nin NATO üyeliğinin önemine de değinen Almanya başbakanı, “Türkiye, bir NATO üyesi olarak dışlandı. Bölgemizde olaylar karmaşıklaştığında ABD artık sorumluluğu üstlenmiyor.”

Tüm görüş farklılıklarına rağmen Türkiye’nin NATO üyeliğini desteklediklerini belirten Merkel şöyle devam etti: “Türkiye NATO üyesi olarak kalmalı. NATO için Türkiye’nin jeostratejik bir önemi var.”

Macron ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ demişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 7 Kasımda The Economist dergisine verdiği söyleşide Avrupa’nın ‘uçurumun kenarında’ olduğunu söylemiş ve ‘NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiğini’ belirtmişti. Rusya’dan “NATO’nun mevcut durumunun doğru tanımlaması” diye açıklama gelirken Merkel Macron’a katılmadığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Almanya’da Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30’uncu yıldönümünde yaptığı konuşmada, NATO’nun etkisiz bir birlik haline dönüşmesi riskine karşılık ‘gelişmesi ve değişmesi’ gerektiğini savunmuştu.