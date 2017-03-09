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Merkel: Türkiye önemli bir ortak ancak Nazi karşılaştırması üzücü

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Merkel: Türkiye önemli bir ortak ancak Nazi karşılaştırması üzücü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya yönelik "Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil" açıklamasını yapmıştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil" sözlerine "Türkiye önemli bir ortak ancak Nazi karşılaştırması üzücü" yorumunda bulundu.

Merkel, son günlerde Türkiye ile Almanya derin görüş farklılıkların bulunduğunu hissettiklerini belirtti. 

Türkiye'nin Nazi benzetmelerine son vermesi gerektiğini belirten Merkel, "Türkiye önemli bir partner ancak Türkiye'nin Nazi zamanları ile ilgili konuştuğunu duymak üzücü. Nazi karşılaştırmaları, sadece Nazi döneminde olanları önemsizleştirir. Bu benzetmeler ciddi bir şekilde yapılmış yorumlar olamaz. Türkiye, Nazi benzetmelerine son vermeli." ifadesini kullandı.

Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli kişilerin Alman toplumunun bir parçası olduğunu belirten Merkel, Türkiye ve diğer ülkelerle olan ilişkileri demokrasinin değerlerine dayandırmak zorunda olduklarını söyledi.

Almanya Başbakanı, ayrıca Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılması çağrısı da yaptı.

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