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Merkel: Türkiye'deki referandumu beklemeliyiz

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Merkel: Türkiye'deki referandumu beklemeliyiz
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerinin son bulup bulmayacağı konusunda "Referandumu ve diğer her şeyi beklemeliyiz" dedi.

Merkel, Alman Passauer Neue Presse gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye'de 16 Nisan'da oylanacak anayasa değişikliğinin 'demokrasi için geri adım' anlamına geldiğini söyleyen raporu ciddiye aldığını vurguladı.

Rapor, Avrupa Konseyi'ne bağlı Venedik Komisyonu tarafından hazırlanmıştı.

Türkiye ile Almanya arasında son dönemde Türk bakanların Almanya'daki bazı mitinglerinin engellenmesi, Türkiye'nin Almanya'yı 'Nazi uygulamaları' ile suçlaması ve Almanya'dan gelen '15 Temmuz'u Gülen yapılanmasının yaptığına ikna olmadık' açıklamaları nedeniyle peş peşe diplomatik krizler yaşanmıştı.

En son, Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl'ın Der Spiegel dergisine verdiği söyleşide 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen olduğuna yönelik 'kanıtların ikna edici olmadığını' söylemesi üzerine Türkiye'deki Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

İsviçreli bakandan 'ifade özgürlüğü' vurgu

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de mevkidaşı Didier Burkhalter ile görüştü.

Çavuşoğlu'nın ziyareti, Türkiye'den yetkililerin referandum ile ilişkili olarak Avrupa'da düzenlemek istediği mitinglerin iptali üzerine Türkiye ve Avrupa arasında ilişkilerin gerildiği bir dönemde gerçekleşti.

Burkhalter, yaptığı yazılı açıklamada, "İsviçre topraklarında İsviçre kanunlarının geçerli" olduğunu vurgulayarak Türkiye'yi de buna uymaya çağırdı.

Bakan Burkhalter, "İfade özgürlüğü İsviçre'nin kabul ettiği evrensel bir değerdir; bu özgürlüğün ister İsviçre'de ister kendi ülkelerinde oy verecek Türk vatandaşları için geçerli olmasını umuyoruz" dedi.

Burkhalter, aynı zamanda 'darbe girişiminin ardından gerçekleşen çok sayıdaki ihraçlar ve tutuklamalardan ötürü endişe duyduklarını, olağanüstü halin Türkiye'nin uluslararası insan hakları zorunluluklarına uymasını engellemediğini' belirtti.

Çavuşoğlu'nun Zürih'te yapmayı planladığı konuşmanın iptali için kanton yöneticileri federal hükümete başvurmuş, İsviçre hükümeti ise "ziyaretin iptali için bir güvenlik gerekçesi bulunmuyor" şeklinde açıklama yapmıştı.

Ancak konuşma yine de otel tarafından iptal edildi.

Yürüyüşe iptal

İsviçre polisi aynı zamanda ülkenin kuzeyinde yer alan Argau kantonunda düzenlenecek "Evet" kampanyası yürüyüşünü iptal etti.

Çavuşoğlu'nun Almanya'da yapması planlanan etkinlikler de iptal edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk hükümetinden bazı bakanların Almanya'daki referandum çalışmalarının yerel yetkililer tarafından yasaklanması üzerine "Ey Almanya, sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil" demişti.

 

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