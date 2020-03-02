  • BIST 107.310
  • Altın 317,927
  • Dolar 6,1967
  • Euro 6,9052
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Merkel: Türkiye'nin mülteciler üzerinden AB'ye baskı yapması kabul edilemez

» »
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin mülteciler üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) baskı yapmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.
Merkel: Türkiye'nin mülteciler üzerinden AB'ye baskı yapması kabul edilemez

Angela Merkel başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Bunu tamamen kabul edilemez buluyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti, hoşnutsuzluklarını AB'ye iletmedi. Bunun yerine mültecilerin sırtından AB'yle kozlarını paylaşmayı tercih etti" dedi.

Merkel, "Bunun doğru olmadığını düşünüyorum ve bu yüzden Türkiye ile görüşmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Merkel bununla birlikte Suriyeli mültecilerin Türkiye için ek bir yük oluşturduğunu kabul ettiğini söyledi.

Merkel ayrıca, Suriyeli mülteciler için "korunaklı bir bölge" oluşturulmasını önerdi.

AB'nin göçmenlikten sorumlu komisyon üyesi Margaritis Schinas ise Berlin'deki başka bir toplantıda, "Kimse AB'ye şantaj ya da tehditte bulunamaz" diye konuştu.

Türkiye, Suriye'nin İdlib eyaletinde 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği hava saldırısı sonrası, batısındaki sınır kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Biz Suriye'de yıllarca 'Güvenli bölgeler oluşturalım, göçmenleri burada iskan edelim' çağrısı yaptık. Hiçbir Avrupa ülkesi buna katkı vermedi. Şimdi Avrupa'ya yönelenlerin sayısı yüz binleri buldu. Bu sayı yakında milyonlarla ifade edilecek" demişti.

Erdoğan ayrıca "Ya bu insanları kendi topraklarında onurlu bir hayata kavuşturacağız, ya da herkes bu yükten nasibini alacak. Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti" diyte konuşmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "2 Mart'ta Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117.677 oldu" ifadelerini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran'da 1501 vaka, 66 ölü olduğu açıklandı02 Mart 2020 Pazartesi 13:51
  • SANA: Suriye Ordusu Serakib’e girdi!02 Mart 2020 Pazartesi 13:42
  • İsrailli seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında02 Mart 2020 Pazartesi 11:01
  • ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına iki füze isabet etti02 Mart 2020 Pazartesi 10:26
  • İdlib, Hama, Lazkiye, Halep… TSK ve SMO birçok hedefi vuruyor01 Mart 2020 Pazar 19:50
  • AA: TSK, Halep’teki askeri havalimanını vurdu01 Mart 2020 Pazar 19:19
  • T.C. MSB: SİHA'mızı düşüren iki Hava Savunma Sistemi imha edildi; rejime ait iki uçak düşürüldü01 Mart 2020 Pazar 19:18
  • Rusya yalanladı: İdlib’te Su-24 uçağımız düşürülmedi01 Mart 2020 Pazar 15:09
  • Son Dakika: ABD ve Taliban 18 yıllık savaşı sona erdirmek için anlaşma imzaladı (VİDEO)29 Şubat 2020 Cumartesi 17:17
  • Esad rejiminin generalleri TSK operasyonlarında öldürüldü29 Şubat 2020 Cumartesi 15:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti