Merkel: Türkiye'ye üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan yardım azaltılmalı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün başlayan AB Liderler Zirvesi'nin açılışında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye sığınmacı krizindeki tavrından dolayı teşekkür etse de hukuk ihlalleriyle ilgili endişesini dile getirdi.

Merkel şu ifadeleri kullandı: "Bizim demokratik değerlerimiz ışığında bakıldığında Türkiye'deki gelişmeler oldukça olumsuz. Yalnızca Almanlar tutuklanmakla kalmıyor, hukukun üstünlüğü yanlış bir yöne doğru gidiyor. Çok endişeliyiz. Üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye'ye yapılan yardımın azaltılmasına destek vereceğim."

Öte yandan Türkiye’nin sığınmacılar konusunda harika iş çıkardığına ve ‘sığınmacı anlaşması’ kapsamında yerine getirmeleri gereken yükümlülükler olduğuna dikkat çeken Merkel “Ödediğimiz 3 milyar euro’nun yanı sıra bir 3 milyar euro sözü daha verdik. Bu sözü yerine getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

AB'nin Türkiye'ye 2014-2020 yılları arasında AB'ye katılım öncesi mali yardım kapsamında yaklaşık 4 milyar 450 milyon euro'luk taahhüdü bulunuyor.

Federal hükümet, Almanya'daki genel seçim süreci ve Türkiye'de Alman vatandaşlarının tutuklanmasının ardından söz konusu yardımlarda kesintiye gidilmesi adına girişimde bulunulacağını açıklamıştı.