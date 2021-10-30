  • BIST 1.522,040
  • Altın 550,02
  • Dolar 9,5896
  • Euro 11,1139
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Merkel ve Scholz Roma’da: Erdoğan’la halef-selef görüşecekler

» »
Halef ile selef olan Alman liderler, demokrasi örneği sergilerken, uluslararası toplantılara da birlikte katılıyor. Bir anlamda Merkel, halefini liderlere tanıtıyor.
Merkel ve Scholz Roma’da: Erdoğan’la halef-selef görüşecekler

Halef ile selef olan Alman liderler, demokrasi örneği sergilerken, uluslararası toplantılara da birlikte katılıyor. Bir anlamda Merkel, halefini liderlere tanıtıyor.

Eski hükümetin Maliye Bakanı olan Olaf Scholz, Merkel ile son kez bir zirvede yerini alıyor ve bundan sonra da büyük ihtimalle, ülkesini Başbakan olarak temsil edecek. Merkel-Scholz ikilisi, görüşmelere birlikte girecekler. ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin, Singapur, Hindistan ve Güney Kore hükümet başkanları ile de görüşmeler yapacaklar.

TÜRKİYE'SİZ AYRI BİR ZİRVE

G20 çerçevesinde çeşitli programlar ve buluşmalar yer alıyor. Bunlardan biri de, İran konusu olacak. Türkiye'nin en büyük komşusu olan İran'la ilgili yeni politikalar masaya yatırılacak ama bu toplantıya Türkiye çağrılmadı. İran konusunda ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya, dörtlü bir zirve yapacak.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Parlamentosu ile AB Komisyonu mahkemelik oldu30 Ekim 2021 Cumartesi 10:19
  • Biden'dan Macron'a: Yapılan şık değildi30 Ekim 2021 Cumartesi 10:11
  • AP, AB Komisyonuna Dava Açtı29 Ekim 2021 Cuma 20:51
  • Euro Bölgesi'nde enflasyon son 13 yılın en yüksek düzeyinde29 Ekim 2021 Cuma 19:25
  • Ghebreyesus 28 Ülke Tarafından Tek Aday Gösterildi29 Ekim 2021 Cuma 15:58
  • AB, Seyahat Kısıtlamalarının Kaldırılabileceği Ülkeler Listesini Güncelledi29 Ekim 2021 Cuma 15:49
  • Euro Bölgesi'nde Enflasyon 13 Yılın Zirvesine Çıktı29 Ekim 2021 Cuma 15:03
  • Fransa'dan İngiltere ile tansiyonu yükseltecek adım29 Ekim 2021 Cuma 14:28
  • Belçika: ‘Kral’a hakaret suçlarını cezalandıran kanun’ ifade özgürlüğüne aykırı29 Ekim 2021 Cuma 13:46
  • Fransa: Bayraktar SİHA'larının Ukrayna'da kullanılmasından endişe duyuyoruz29 Ekim 2021 Cuma 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti