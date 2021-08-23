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Merkel ve Zelenskiy Ukrayna'da görüştü

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Almanya Başbakanı Merkel ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'de bir araya geldi.
Merkel ve Zelenskiy Ukrayna'da görüştü

Almanya Başbakanı Merkel ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'de bir araya geldi.

Angela Merkel ve Vladimir Zelenskiy, Kiev'deki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya'ya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve Donbas'ta barışçıl çözüm sürecini desteklediği için teşekkür etti.

Donbas'ta kalıcı bir ateşkesi amaçladıklarını belirten Zelenskiy, "Normandiya Dörtlüsü Zirvesini gerçekleştirme isteğimiz değişmedi ancak bu konuda süreç yavaş ve Rusya'ya baskının devam etmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

 

Merkel ve Zelenskiy Ukrayna'da görüştü

 

Zelenskiy, Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin ekonomi konusu olmadığını öne sürerek, "Kremlin'in tehlikeli jeopolitik bir silahı olarak düşünüyoruz" diye konuştu.

Merkel de Kuzey Akım 2'nin Rus-Alman değil Rus-Avrupa projesi olduğuna dikkati çekti.

Ukrayna'nın bu konudaki endişelerini ciddiye aldıklarını vurgulayan Merkel, "Rusya'nın projeyi silah olarak kullanmaya çalışması durumunda yeni yaptırımlardan yanayız" dedi.

 

Merkel ve Zelenskiy Ukrayna'da görüştü

 

Merkel, Ukrayna ile Rusya arasında 2024'e kadar olan transit gaz anlaşmasının uzatılması gerektiğini ve bu konuyu Moskova ziyaretinde gündeme getirdiğini ifade etti.

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