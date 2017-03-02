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Merkel: Yücel’in serbest bırakılmasını talep ediyoruz

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Merkel: Yücel’in serbest bırakılmasını talep ediyoruz
Almanya Başbakanı Merkel, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in serbest bırakılmasını talep ederek, 'basın özgürlüğüne saygı' uyarısı yaptı.

14 Şubat’ta gözaltına alınan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in pazartesi akşamı tutuklanmasına Almanya'da tepkiler sürüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını talep ederek, basın özgürlüğüne saygı gösterilmesi uyarısı yaptı. Mecklenburg Vorpommern eyaletinin Demmin kentinde geleneksel Kül Çarşambası konuşmasını yapan Merkel, "Bu akşam Türkiye'de tutuklu bulunan Deniz Yücel'i anıyor ve serbest bırakılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin lideri Merkel, federal hükümetin Yücel'in serbest bırakılması için elinden gelen her türlü çabayı göstereceğini ifade etti.

Başbakan Merkel, Yücel'in "kendi mesleğini icra etmekten başka bir şey yapmadığına” işaret ederek, bu nedenle serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Merkel, "Bağımsız gazetecilik var olabilmelidir, gazeteciler işlerini yapabilmelidir” şeklinde konuştu. Almanya'da basın özgürlüğünün önemine de vurgu yapan Merkel, "Almanya'da özgür ve bağımsız basının olması, bizim demokrasimizin bir parçasıdır ve rahatsız edici olsa bile hiçbir zaman için sorgulanamaz” dedi.

Seibert: Son derece orantısız

Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert de çarşamba öğleden sonra Berlin’de yaptığı açıklamada, Türkiye basın özgürlüğünü sağlamakla yükümlü olmasına rağmen, Yücel ve diğer basın mensuplarının “gazetecilik eylemleri nedeniyle takibata” uğramasını eleştirdi. Yücel’in Emniyet Müdürlüğü’ne kendi isteğiyle gittiğini hatırlatan Seibert, bu nedenle Yücel’in tutuklanmasının “son derece orantısız” olduğunu söyledi.

Federal hükümetin Yücel'in "adil ve anayasal” çerçevede muamele görmesi beklentisi içinde olduğunu belirten Seibert, ayrıca Alman Başkonsolosluğu memurlarının Yücel’e yardımcı olması konusunda hükümetin ısrarlı olduğu vurguladı. Seibert, bunun Türkiye’de cezaevinde bulunan diğer Alman vatandaşları için de geçerli olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer’in verdiği bilgilere göre, Türkiye’de 6 Alman vatandaşı cezaevinde bulunuyor. Bunlardan 4’ünün aynı zamanda Türk vatandaşı olduğunu kaydeden Schäfer, bu kişilerin 15 Temmuz darbe girişimi ile bağlantılı eylemlerle suçlandıklarına işaret etti. Sözcü Schäfer ayrıca Türkiye’nin “yaklaşık bir düzine” Alman’a da çıkış yasağı koyduğunu söyledi.

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