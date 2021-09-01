Merkel’den göçmen çıkışı: Adınız Klaus olmasa da Alman olabilirsiniz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya ile Türkiye arasında 1960’larda imzalanan misafir işçi protokolünün yıldönümünde konuştu. Merkel göçmenlerin topluma entegrasyonunun uzun yıllar sürmediğini dile getirdi.

Merkel, “İsminiz Klaus ya da Erika değil diye, entegrasyon 7 nesil boyunca devam eden ve asla bitmeyen bir şey değil. Burada soru, ismi Almanca olmayan bir kişinin entegre olmak için ne kadar süreye ihtiyaç duyduğudur. Bence Alman vatandaşlığına hak kazanan herkesin bu toprakların bir parçası olma hakkı vardır ve isim bunda önemli değildir” dedi.

16 yıl boyunca Almanya’yı yöneten ve 26 Eylül seçimleriyle görevini bırakan Merkel’in partisi CDU ve kardeş partisi CSU’nun oyları Suriye ve Irak’tan 2015’te gelen mültecilerden sonra düşmeye başlamıştı.