  • BIST 88.533
  • Altın 251,561
  • Dolar 6,0720
  • Euro 6,8269
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Merkel’den Kıbrıs mesajı

» »
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile gerilim yaşayan Güney Kıbrıs’ın arkasında oldukları mesajını verdi
Merkel’den Kıbrıs mesajı

Romanya’da dün gerçekleştirilen gayriresmi Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Merkel, bir gazetecinin “Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) Türkiye’ye yönelik yaptırımlar talep ediyor. Almanya böyle bir adımı destekler mi?” şeklindeki sorusunu yanıtladı. Merkel, Nikos Anastasiadis’in bir sunum yaptığını ve Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında yürüttüğü sondaj faaliyetlerinden duyulan rahatsızlığı aktardığını belirterek, “Anastasiadis bugün Türkiye’nin faaliyetlerini anlattı ve bunları onaylamadıklarını belirtti.

Bizden, Türkiye ile bir temas varsa, onların çıkarlarını savunmamızı rica etti. Biz de bunu yapacağız” diye konuştu. Merkel, “Yaptırımlar hakkında bugün konuşmadık” dedi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk da, AB’nin tek vücut halinde, Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile gerilim yaşayan Güney Kıbrıs’ın arkasında olduğunu ifade etmişti.

Tusk, Birlik olarak Türkiye’den, üye bir ülkenin egemenlik haklarına saygı duymasını beklediklerini dile getirerek, Avrupa Birliği’nin gelişmeleri dikkatle takip edeceğini vurgulamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'da 'mangal yaparken orman yakan' iki öğrenciye 13 milyon euro ceza17 Nisan 2019 Çarşamba 17:16
  • İtalya meclisi ‘soykırım’ı tanıdı11 Nisan 2019 Perşembe 08:49
  • Alman hükümeti: Türkiye'deki işkence iddialarını çok ciddiye alıyoruz28 Mart 2019 Perşembe 19:50
  • Anne ve babasının evde sünnet etmeye çalıştığı bebek yaşamını yitirdi25 Mart 2019 Pazartesi 19:32
  • Şov olsun diye Japon Balığı yuttu, mahkemelik olup ceza aldı24 Mart 2019 Pazar 16:46
  • KKTC Londra Temsilcisi Tuncalı'dan Baysan'a destek24 Mart 2019 Pazar 16:33
  • BMW'den Türkçe konuşma yasağı19 Mart 2019 Salı 12:22
  • Brexit ertelendi14 Mart 2019 Perşembe 22:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti