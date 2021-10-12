Merkel'den "Türkiye" açıklaması: Yasa dışı göçle mücadelede merkezi rol oynuyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa’ya yasa dışı göçle mücadelede Avrupa Birliği için merkezi bir rol oynadığını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa’ya yasa dışı göçle mücadelede Avrupa Birliği için merkezi bir rol oynadığını söyledi.

Jüdische Allgemeine gazetesi, Kudüs'te Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünü ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ile ilgili sözlerine yer verdi.

Başbakan Merkel, Türkiye ile ilgili bir soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Türkiye’yi görmezden gelemezsiniz. NATO üyesi Türkiye, Avrupa’ya yasa dışı göçle mücadelede AB için merkezi bir rol oynuyor. Türkiye’nin büyük hedefleri var ve ilişkilerde birçok hayal kırıklığı yaşanıyor. Temel konularda tutumlar farklı olsa bile yine de pragmatik anlaşmalar bulmanız gerekiyor. Birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz."

Dış politikanın, değerler ve çıkarların bir karışımı olduğunu söyleyen Merkel, "Burada doğru dengeyi bulmak büyük mesele." dedi.