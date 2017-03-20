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Merkel'den Türkiye çıkışı: Son bulmalı

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Merkel'den Türkiye çıkışı: Son bulmalı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türk liderlerin yaptığı Nazi kıyaslaması son bulmalı" dedi.

Almanya Başbakanı Merkel, Japon mevkidaşı Şinzo Abe'yle birlikte, açılışını geçekleştirdikleri Hannover'deki bilişim ve teknoloji fuarı CeBIT'i gezdi. Merkel daha sonra gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Türkiye'den gelen Nazi benzetmelerine tepki gösteren Merkel, "Türk liderlerin yaptığı Nazi kıyaslaması son bulmalı" dedi. Merkel ayrıca, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için Almanya'da yapılacak etkinliklerin yasaklanabileceği uyarısında bulundu.

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