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Merkel’in 2022 hedefi: Bir milyon elektrikli otomobil

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2022 yılında Almanya’da bir milyon elektrikli otomobilin trafikte olmasını beklediğini dile getirdi.
Merkel’in 2022 hedefi: Bir milyon elektrikli otomobil

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2022 yılında bir milyon elektrikli otomobili ülkesinin trafiğinde görmeyi beklediğini dile getirdi. Bu beklentiyi daha önce 2020 yılında yakalamak istediklerini, ancak hedefi tutturamadıklarını ifade eden Angela Merkel, Alman otomobil endüstrisinin arayı hızla kapattığını ve 2021 ya da en geç 2022'de bu hedefe ulaşabileceklerini vurguladı.

Almanya Motorlu Araç Dairesi'nin 2019 başı verilerine göre ülkede şu anda yaklaşık 83 bin elektrikli otomobil, 67 bin de Plug-in hibrit, yani benzinli motorunun yanında bir de prize takılarak şarj edilebilen elektrikli motoru bulunan otomobil kullanılıyor. Ancak her iki araç çeşidinin hızla yaygınlaştığı da Daire'nin verilerinden anlaşılıyor. Buna göre 2018 yılı ile kıyaslandığında trafikteki saf elektrikli ve Plug-in hibrit otomobillerin sayısı yüzde 50 artmış durumda.

Ulaştırma Bakanı Scheuer'in tasarısı

Öte yandan Almanya hükümetinin elektrikli otomobilleri teşvik etme çalışmaları da devam ediyor. Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, elektrikli otomobillerin ehliyet kurslarında daha yaygın kullanılması için sadece otomatik vites araç kullanımına imkan tanıyan ehliyet türünü daha çekici kılmak istiyor. Şu an yürürlükte olan yasalara göre otomatik vitesli bir araçla uygulamalı ehliyet sınavına giren sürücüler yalnızca bu tarz araçları kullanıp, düz vites otomobil kullanmak istediklerinde ayrıca bir sınavdan geçiyor.

Bakan Scheuer, bu uygulamayı yumuşatarak otomatik vites ehliyeti alan sürücülerin, düz vites araç kullanabilmeleri için, ayrıca sınava girmeleri yerine özel bir sürücü eğitimi görmelerinin yeterli olmasını sağlayacak bir tasarı hazırlıyor. Andreas Scheuer, bunun için Almanya ile Avrupa Birliği Komisyonu arasında görüşmelerin yapılmaya başlandığını duyurdu. Almanya'da on yıl önce trafiğe giren yeni otomobillerin yüzde 17'si otomatik vites iken, bu oran şu an yüzde 25'e yükselmiş durumda.

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