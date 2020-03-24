Merkel’in Covid-19 testi negatif çıktı ancak Alman Başbakan karantinada kalmaya devam edecek

Almanya Başbakanı Merkel Angela Merkel’in yeni tip koronavirüs Covid-19 testi negatif çıktı. Ancak Alman Başbakan karantinada kalmaya devam edecek ve bir test daha yapılacak.

Koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun testinin Covid-19 pozitif çıkması üzerine Merkel pazar günü kendini karantinaya almıştı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Merkel'in durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün (Merkel'e) yapılan test negatif çıktı" dedi. Seibert evde karantinada bulunan Merkel'in durumunun iyi olduğunu, pazartesi günü telekonferans yoluyla katıldığı kabine toplantısına başkanlık ettiğini duyurdu.

Angela Merkel, kendisini iki hafta boyunca evde karantina altına alacağını duyurdu. 65 yaşındaki Şansölye, Covid 19 salgınında risk grubunda yer alıyor.

Almanya'da bugüne kadar 25 bine yakın koronavirüs vakası görükürken, 22 Mart'ta kaydedilen 9 can kaybıyla birlikte ölü sayısı da 93'e yükseldi. Ülke, koronavirüs kaynaklı Avrupa'daki en düşük ölüm oranına sahip.