 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.123
  • Altın 145,814
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKASon dakika! Türk jetleri havalandı Irak'ta 3 yeri vurdu

Merkel'in hüsranla karışık zaferi

» »
Merkel'in hüsranla karışık zaferi
Hristiyan Birlik, ağır oy kaybına uğradı, FDP yeniden meclise girdi ve AfD üçüncü güç oldu. Seçimler siyaset aritmetiğini alt üst etti. Volker Wagener'in analizi.

Seçim akşamının sürprizini yapan meçhul seçmen oldu ve kamuoyu araştırma şirketlerini bir kez daha cezalandırdı. Siyasi atmosferin analizini yapanlar, Angela Merkel'i yüzde 40 yakın bir noktada konumlandırıyordu. Ancak seçimin sonunda Hristiyan Birlik partileri (CDS/CSU) 1949 yılından bu yana en kötü sonuçlarından birini aldı. Merkel'in seçimden sonra yaptığı "Bize karşı hükümet kurulamaz" açıklaması ise neredeyse inatçı bir tutumun göstergesi gibi.

SPD muhalefete dönmek istiyor

Hristiyan Birlik partileri seçmenlerini özellikle Hür Demokrat Parti'ye (FDP) kaptırdı; ancak Birlik partilerinden Almanya için Alternatif'e (AfD) kayanlar da oldu.

Seçim sonuçları Hristiyan Birlik partilerinin özellikle genç seçmenleri mobilize etmeyi başaramadığını gösteriyor. Birlik partilerinin çöküşünde Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Bavyera eyaletinde elde ettiği kötü sonuç da etkili oldu. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), 2013 seçimlerine kıyasla yüzde 10'dan fazla oy kaybetti ve CSU Genel Başkanı Horst Seehofer, seçim sonrası yaptığı açıklamada partisinin sağa kayacağı mesajı verdi.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) rekor seviyedeki oy kaybı Angela Merkel'in elindeki koalisyon seçeneklerinden birini aldı. Nitekim ilk sonuçların açıklanmasından kısa bir süre sonra SPD'nin önde gelen üyeleri, büyük koalisyona devam edilmeyeceği mesajı verdi.

almanya.pngJamaika geliyor

Aritmetik açıdan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'den oluşan üçlü Jamaika koalisyonunun kurulması olası. Berlin açısından böyle bir koalisyon öncelikli görünüyor. Ancak kesin olan şu: Müzakereler zorlu ve uzun geçecek. Zira FDP ve Yeşiller uzun süredir birbirinden hoşlanmıyor.

Yeni parlamentoda altı yıldan daha uzun bir süredir ilk kez altı parti temsil ediliyor. İki büyük parti Hristiyan Birlik ve SPD'nin ağır oy kaybına uğradığı seçimlerde diğer dört parti oy oranlarını artırdı. Yüzde 13'ten fazla oy oranına ulaşan AfD mecliste üçüncü büyük güç oldu. Hür Demokrat Parti'nin iki haneli oy oranına ulaşmış olması da dört yıllık ayrılıktan sonra bir başarı niteliğinde.

Sol Parti yüzde 9 oy oranıyla seçim hedefine ulaştı ve oy oranını da bir nebze artırdı; Yeşiller ise kendilerinin bile tahmin etmediği oy oranına ulaştı. Ancak diğer üç küçük partinin tümü AfD'nin gerisinde kaldı.

Büyük koalisyonun yarattığı hayal kırıklığı

Toplamda Hristiyan Birlik partileri ve SPD yüzde 14 dolayında oy kaybetti. Seçime katılım oranı ise 2013 seçimlerine kıyasla yüzde 4'lük bir artış göstererek yüzde 75'e yükseldi; yani seçmenler ciddi bir uyarıda bulundu.

İki büyük kitle partisinin siyasetin merkezinde yer aldığı zamanlar artık geride kalmışa benziyor. Büyük koalisyonlar merkeze uzak partileri güçlendiriyor. AfD'nin başarısı bunun bir göstergesi. 1987 yılında Hristiyan Birlik partileri ile SPD'ye verilen oyların toplamı yüzde 81 dolayındaydı, şu anda yüzde 54 civarında.

İlk yapılan değerlendirmelerde SPD, Merkel'e karşı varlık göstermemekle eleştiriliyor. SPD ayrıca güçlü bir profil çizememiş olmakla da suçlanıyor. Sosyal Demokratların küçük ortak olduğu büyük koalisyonlar SPD'ye hiçbir zaman iyi gelmedi. SPD bu tür ortaklıklardan sonra genellikle oy kaybına uğradı. SPD şimdi yeniden muhalefete geri dönmek istiyor.

Ekonomik canlılık ve düşük işsizlik oranlarına karşın büyük koalisyonun seçmen tarafından cezalandırılmış olması diğer alanlardaki memnuniyetsizliği ortaya koyuyor. Mülteciler konusunda izlenen politika ve emeklilik politikası da memnuniyetsizliğin diğer bir nedeni.

AfD zorluğu

AfD, hemen hemen bütün eyalet parlamentolarına girdikten sonra şimdi Federal Meclis'te. Almanya'nın doğusunda oy oranını yüzde 22'ye çıkaran AfD ikinci parti oldu. Doğu Almanya'daki erkekler içinde ise birinci parti. AfD seçmenlerinin neredeyse yüzde 60'ı diğer partileri protesto etmek için bu partiyi seçtiğini söylüyor. AfD'yi politikaları kendilerini ikna ettiği seçenler ise azınlıkta.

Liste başı adayı Gauland, yeni Merkel hükümetini "avlamakla" tehdit etti bile.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Merkel'e domatesli saldırı06 Eylül 2017 Çarşamba 09:45
  • Merkel ve Schulz TV'de tartıştı: "Başbakan olursam müzakareleri keserim"04 Eylül 2017 Pazartesi 10:00
  • Merkel: Türkiye ile AB müzakerelerinin sonlandırılmasını talep edeceğim03 Eylül 2017 Pazar 23:21
  • Elektrikli süpürgelere AB'den ayar02 Eylül 2017 Cumartesi 10:14
  • 'Temmuz'da 620 Türk Almanya'dan sığınma talep etti'01 Eylül 2017 Cuma 13:01
  • Macron: Dünya lideri olmak havalı bir şey değil, Erdoğan'la 10 günde bir konuşmak zorundayım31 Ağustos 2017 Perşembe 12:43
  • BMGK Kuzey Kore’nin füze denemesini kınadı30 Ağustos 2017 Çarşamba 09:39
  • Macron ve Merkel'den Rusya ve Ukrayna'ya çağrı29 Ağustos 2017 Salı 09:45
  • Elysee Sarayı'nın ilk Başkanlık köpeği: Nemo29 Ağustos 2017 Salı 09:41
  • Brüksel'deki saldırıyı IŞİD üstlendi27 Ağustos 2017 Pazar 12:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti