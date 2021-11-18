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Merkel’in masrafları Almanları kızdırdı

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Almanya'da yeni hükümetin kurulması ile Başbakan Angela Merkel'in 16 yıldır oturduğu koltuktan kalkması bekleniyor.
Merkel’in masrafları Almanları kızdırdı

Almanya'da yeni hükümetin kurulması ile Başbakan Angela Merkel'in 16 yıldır oturduğu koltuktan kalkması bekleniyor.

Merkel'in emeklilik talepleri ise kriz çıkardı. Almanya'da eski başbakanların ofis giderlerini devlet karşılıyor. Ancak ofiste en fazla 5 kişinin çalışmasına izin veriliyor. Merkel'in 9 kişi çalıştırma talebi ise salı akşamı meclis komisyonu tarafından onaylandı.

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild, haberi manşetinden ‘Ayda 15 bin Euro ve 9 çalışan… Merkel emekliliğini böyle planlıyor' başlığı ile okuyucularına duyurdu.

Merkel, bu kişilerin iki ofis yöneticisi, iki danışman, iki sekreter, bir ofis çalışanı ve iki şoförden oluşacağını belirtti. Bu kişilerin maaşı ortalama 10 bin Euro olacak.

Merkel ise 15 bin Euro maaş alacak. Diğer kalemlerle ofisin maliyeti aylık 100 bin Euro'yu geçecek. Meclisteki Hür Demokrat Parti ve Yeşiller ise bu talebi ‘savurganlık' olarak niteledi.

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