Merkez Bankası 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi

Merkez Bankası'nın aldığı kararla 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verildi. İhalelere verilen aranın süresi ise belirtilmedi.
Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalesini ara verdiği açıklaması sonrası dolar kuru önce 5,58'li seviyelerden 5,55'e geriledi, ancak bunun ardından yeniden eski seviyesine geldi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklamasının ardından dolarda yükseliş başlamış, dolar 5,60 seviyelerine kadar yükselmişti.
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