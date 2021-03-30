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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atandı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınırken, yerine Mustafa Duman atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yönetiminde değişim devam ediyor. Başkan Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının ardından, Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya da görevden alındı.

Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman'ın atandığı belirtildi. Dünya gazetesinin aktardığına göre Mustafa Duman, Morgan Stanley Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktaydı.

Kararın ardından Dolar/TL 8.22'den 8.28'e kadar yükseldi.

Merkez Bankası beklentinin üstünde faiz artırmıştı

Merkez Bankası, 18 Mart'taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 100 baz puan beklentilerin de üzerinde, 200 baz puan faiz artırmış ve politika faizini yüzde 19 olarak belirlemişti.

TCMB'nin faiz kararı sonrası Başkan Naci Ağbal görevden alınmış, faize karşı söylemleriyle gündeme gelen Yeni Şafak yazarı Kavcıoğlu bu göreve atanmıştı.

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