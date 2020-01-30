Merkez Bankası Başkanı Uysal: Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz

Ankara’da Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, “Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,2, 2021 yılı sonunda yüzde 5,4 ve ortalama yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Uysal, 2020 yılında enflasyonun yüzde 6,2 ile yüzde 10,2 aralığında gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Quote Message: Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 6,2 ile yüzde 10,2 aralığında (orta noktası yüzde 8,2), 2021 yılı sonunda ise yüzde 3 ile yüzde 7,8 aralığında (orta noktası yüzde 5,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir." from Murat Uysal Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 6,2 ile yüzde 10,2 aralığında (orta noktası yüzde 8,2), 2021 yılı sonunda ise yüzde 3 ile yüzde 7,8 aralığında (orta noktası yüzde 5,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir." Murat Uysal

Uysal, "2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadık" dedi ve şunları söyledi:"Bir önceki Rapor tahminlerine göre bir miktar daha yukarıda seyretmesi beklenen çıktı açığındaki güncelleme, tüketici enflasyonu tahminini 0.1 puan; birim işgücü maliyetlerindeki artış ise 0.2 puan yükseltiyor."Diğer taraftan, 2019 yılının son çeyreğine ilişkin gerçekleşmenin ve yıl genelinde enflasyon ana eğiliminde beklenen iyileşmenin yıl sonu enflasyon tahminini düşürücü etkisini 0.2 puan olarak hesaplıyoruz."Ayrıca, son dönemde gerçekleştirilen bazı vergi ayarlamalarının yıl sonu enflasyonuna 0.2 puan aşağı yönlü etki yapacağını tahmin ediyoruz."Temkinli parasal duruş ve bekleyişlerdeki iyileşmenin sürmesiyle enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı enflasyon tahminimizi de yüzde 5.4 olarak sabit tuttuk.Uysal, konuşmasında 2020 yılına ilişkin temel varsayımları da şöyle açıkladı:"Uluslararası ham petrol fiyatlarına ilişkin gerçekleşmeler, Ekim Enflasyon Raporu varsayımlarının üzerinde kalırken, ABD doları cinsinden ithalat fiyatları öngörülerle uyumlu seyretmiştir."Petrol üretimine ilişkin güçlü öngörülerin yanı sıra yakın dönemde Çin’de baş gösteren salgın hastalık petrol fiyatlarını aşağı yönlü etkilese de jeopolitik gelişmeler fiyatlardaki oynaklığı artırmakta ve yukarı yönlü riskleri canlı tutmaktadır."Küresel büyüme görünümündeki kısmi iyileşme de dikkate alınarak, Ekim Enflasyon Raporunda yer alan ham petrol fiyatları varsayımı 2020 yılı için ortalama 57.7 ABD dolarından 60 ABD dolarına yükseltilmiştir."2020 yılına ilişkin ABD doları cinsinden ithalat fiyatları yıllık ortalama artış oranı varsayımı ise yukarı yönlü güncellenmiştir."Bununla birlikte 2020 yılı için Ekim Enflasyon Raporu’nda yüzde 11 olan gıda enflasyon varsayımımızı koruyoruz."