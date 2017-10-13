"Merkez Bankası Başkanlığı'nın bir an önce KKTC vatandaşı bir kişiye tevdi edilmesi gerek"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaklaşık 6 aydır boş olan KKTC Merkez Bankası Başkanlığı’nın bir an önce KKTC vatandaşı bir kişiye tevdi edilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaklaşık 6 aydır boş olan KKTC Merkez Bankası Başkanlığı’nın bir an önce KKTC vatandaşı bir kişiye tevdi edilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kendi kurumlarımızda, kendi insanımızın sorumluluklar üstlenmesi son derece önemli. Kendi kurumlarımıza, KKTC vatandaşlarının getirilmesi, sahiplenmesi, bu makamlarda söz sahibi olması gerektiği en doğrusu. Devletimizin daha ileriye gidebilmesinin önemli göstergelerinden biri de budur” dedi.

Bugün bir kabulü sırasında, konu hakkında bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Merkez Bankası’nın bir önceki başkanının çok kısa süre görev yaparak, yeni görevi nedeniyle Türkiye’ye döndüğünü anımsattı ve bu kadar önemli bir makamın bu kadar uzun süre boş kalmasının doğru olmadığını vurguladı.

“KENDİ İNSANIMIZIN SORUMLULUKLAR ÜSTLENMESİ SON DERECE ÖNEMLİ”

“Kendi kurumlarımızda, kendi insanımızın sorumluluklar üstlenmesi son derece önemli” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Yetişmiş insanınızın olmadığı alanlarda doğaldır ki farklı kaynaklardan elemanlar alınsın. Ancak, bu konuda yetişmiş, yetenekli, bilgili insanınızın olduğunu saptadığınız alanlarda onlara bu görevi mutlaka tevdi etmek lazım.”

“KKTC VATANDAŞLARININ GELEMEYECEĞİ BİR MAKAM OLDUĞUNU DÜŞÜNEMEM”

Bugün KKTC vatandaşlarının gelemeyeceği bir makam olduğunu düşünemediğini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şöyle devam etti:

“Merkez Bankası Başkanlığı da bunlardan bir tanesidir. O alanda yetişmiş Kıbrıslı Türkler vardır. Bir an önce bu makamın KKTC yurttaşına tevdi edilmesinin son derece yararlı olacağına inanıyorum.”