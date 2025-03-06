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Merkez Bankası beklenen kararı açıkladı: Politika faizi yüzde 42,5'e düştü

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Merkez Bankası beklenen kararı açıkladı: Politika faizi yüzde 42,5'e düştü
Merkez Bankası beklenen kararı açıkladı: Politika faizi yüzde 42,5'e düştü

Merkez Bankası, 2025 yılının ikinci PPK toplantısında, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5’e düşürdü. Merkez'den yayımlanan metinde sıkı para politikasının devam edeceği söylenirken, sıkı duruş için ek adımların atıldığı vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında beklenen faiz kararını açıkladı. Toplantıda alınan kararla birlikte, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüldü. Karar ile TCMB, üst üste üçüncü toplantıda da faiz indirimine gitmiş oldu. Bu karar, piyasa beklentileriyle büyük ölçüde örtüşürken, yılın geri kalanında da faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik güçlü sinyaller verdi.

GEÇEN AY NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, geçtiğimiz ay 2025 yılının ilk PPK toplantısında, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’e düşürmüştü.

 

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK MESAJI

Merkez Bankası, enflasyonun ana eğiliminin şubat ayında gerilediğini ve iç talebin dengelenme sürecine girdiğini belirtti.

Sıkı para politikasının sürdürüleceğini vurgulayan kurul, enflasyonun düşürülmesi için gerekli adımların atılacağını ifade etti. Kredi ve mevduat piyasalarındaki gelişmeler yakından izlenecek, gerektiğinde ek önlemler alınacak. Para politikası kararları, enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde şekillendirilecek.

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