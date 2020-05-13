Merkez Bankası: Cari işlemler açığı 4 milyar 923 milyon dolara çıktı, resmi rezervler 16 milyar 589 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türkiye'nin cari işlemler açığının bu yıl Mart ayında, geçen yılın aynı dönemindeki 120 milyon dolardan, 4 milyar 923 milyon dolara yükseldiğini duyurdu.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, "Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler fazlası, 1 milyar 463 milyon dolara geriledi:

"Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 551 milyon dolar artarak 4 milyar 289 milyon dolara ulaşması, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 918 milyon dolar azalarak 735 milyon dolara gerilemesi ve geçen yılın aynı ayında 131 milyon dolar net giriş gözlemlenen ikincil gelir dengesi kaleminde bu ay 197 milyon dolar net çıkış gerçekleşmesi etkili oldu.”

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Mart ayında 3.93 milyar dolar fazla vermişken, bu yıl Mart ayında 1.16 milyar dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 529 milyon dolar azalarak 514 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 9 milyon dolar azalarak 1 milyar 49 milyon dolara indi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 14 milyon dolar azalarak 796 milyon dolara geriledi.

Resmi rezervler 16 milyar 589 milyon dolar azaldı.

TÜİK: İhracat birim değer endeksi yüzde 2.5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da, ihracat birim değer endeksinin geçen yılın Mart ayına göre yüzde 2.5 azaldığını açıkladı.

TÜİK verilerine göre endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.0 artarken, yakıt dışı ham maddelerde yüzde 1.3, yakıtlarda yüzde 37.8 ve gıda, içecek, tütün dışı imalat sanayinde yüzde 1.6 azaldı.

Böylece, ihracat birim değer endeksi 2020 yılı birinci çeyrekte geçen yılın birinci çeyreğine göre yüzde 1.4 azaldı.

İthalat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde değişmezken, yakıt dışı ham maddelerde yüzde 7.2. yakıtlarda yüzde 24.2 ve gıda, içecek, tütün dışı imalat sanayinde yüzde 3.3 azaldı.

Böylece, ithalat birim değer endeksi 2020 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 5.7 azaldı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Mart ayında 101.0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi de 4.2 puan artarak. 2020 yılı Mart ayında 105.2 düzeyine çıktı.