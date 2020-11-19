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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.Dövizlerde aşırı hareketlilik!

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Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.Dövizlerde aşırı hareketlilik!

Merkez Bankası, piyasa beklentisi doğrultusunda vadeli repo faiz oranını 475 baz puan artışla yüzde 15 olarak belirledi. Bir önceki faiz oranı yüzde 10,25'ti.

AA Finans'ın PPK beklenti anketine katılan 27 ekonomistin tamamı politika faizinde artışa gidileceği öngörüsünde bulunmuştu.

Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu.

Anlık kurlar şöyle:

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