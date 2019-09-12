Merkez Bankası Faizi bir kez daha indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka haftalık repo faizini yüzde 16.50 seviyesine indirdi.
Piyasa beklentisi bankanın faizi yüzde 17 seviyesine inmesi yönündeydi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka haftalık repo faizini yüzde 16.50 seviyesine indirdi.
Piyasa beklentisi bankanın faizi yüzde 17 seviyesine inmesi yönündeydi.
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