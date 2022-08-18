Merkez Bankası faizi yüzde 13'e indirdi! Dövizde hareketlilik başladı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'ten yüzde 13'e indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Kurul, yılın sekizinci toplantısında faizi yüzde 13 seviyesine indirdi.

Kararın ardından dolar/TL kuru 18,13'ün üzerini test etti.

SON DÖNEMDEKİ FAİZ KARARLARI NELER OLMUŞTU?

2021 yılında ocak ve şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş, mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı. Nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmamış ve faizler yüzde 19’da sabit tutulmuştu.

Eylül ayında ise faizler yüzde 19’dan yüzde 18’e çekildi. Ekim ayında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16'ya indirildi. Kasım ayında da faiz indirimini sürdüren Merkez Bankası, 100 baz puan indirime gitti ve faizleri yüzde 15’e çekti.

Son olarak aralık ayında da faizlerin 100 baz puan indirilmesiyle birlikte faiz yüzde 14’e düşürüldü. 2022 ocak ve şubat, mart, nisan ve mayıs, haziran ve temmuz aylarında da faiz yüzde 14’te sabit bırakıldı.

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