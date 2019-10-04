  • BIST 103.289
  • Altın 276,761
  • Dolar 5,6973
  • Euro 6,2545
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Merkez Bankası ile Kooperatif Şirketler Mukayyitliği arasında işbirliği

» »
KTC Merkez Bankası ile KKTC Kooperatif Şirketler Mukayyitliği arasında İşbirliği, Denetim ve Bilgi Paylaşımı Protokolü imzalandı.
Merkez Bankası ile Kooperatif Şirketler Mukayyitliği arasında işbirliği

Maliye Bakanlığı’nda gerçekleşen protokol törenine Başbakan Ersin Tatar ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı. 

İmza töreninde konuşan Başbakan Ersin Tatar, mevcut hükümet döneminde mali piyasalarda istikrarın sağlanması, denetimlerin artması ve daha kontrollü bir mali yapının oluşması için önemli bir takım adımlar atıldığını kaydetti. 

Geçen hafta Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında mali piyasaların rahatlaması ve daha sağlıklı gelişebilmesi için bir protokol imzalandığını dile getiren Tatar, “Bana göre bu adımlar son derece pozitif gelişmelerdir” dedi. 

Tatar, protokolün piyasaların denetim altına alınması ve daha sağlıklı bir ortamın oluşması için şu anda aktif olan 215 kooperatifin verdiği kredilerin ve topladığı mevduatların profesyonelce denetlenmesi adına imzalandığını dile getirdi. 
Ardından KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ve KKTC Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana protokol metnine karşılıklı imza koydu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıb-Tek zaman periyodlarını güncelledi04 Ekim 2019 Cuma 11:31
  • Hükümet Lefke'ye çıkarma yaptı04 Ekim 2019 Cuma 10:14
  • LTB İngilizce derslerine çocuklardan yoğun ilgi04 Ekim 2019 Cuma 10:08
  • Öğrenci muhaceret izin ücretleri dar gelirli öğrencileri isyan noktasına getirdi04 Ekim 2019 Cuma 09:24
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 4 Ekim Cuma )04 Ekim 2019 Cuma 09:22
  • Eylül ayında hayat yüzde 1.88 oranında pahalılaştı03 Ekim 2019 Perşembe 19:19
  • CTP Kurultayı Pazar günü, Tufan Erhürman tek aday03 Ekim 2019 Perşembe 19:12
  • İstatistik Kurumu'ndan hayat pahalılığı açıklaması: En yüksek artış eğitim oldu03 Ekim 2019 Perşembe 18:24
  • Taçoy: "Kıb - Tek bu mantıkla gitmez, Zam yapmayla bu iş çözülmez"03 Ekim 2019 Perşembe 18:19
  • "Özgürgün'ün raporu Pazartesi görüşülecek"03 Ekim 2019 Perşembe 17:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti