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Merkez Bankası likidite riskinin yönetimine ilişkin iyi uygulama rehberi yayımladı

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Merkez Bankası, bankalar için “Likidite Risminin Yönetimine İlişkin İyi Uygulama Rehberi” yayımladı.
Merkez Bankası likidite riskinin yönetimine ilişkin iyi uygulama rehberi yayımladı

Resmi Gazete’de de yayımlanan rehber,  “Likidite Riskinin Yönetimine” ilişkin bankalardan beklenen iyi uygulamaları açıklamayı amaçlıyor.

KKTC’de faaliyet gösteren bankaların, rehber kuralları kapsamında olduğu belirtilen rehberde likidite riski yönetim sisteminin, rehberde yer alan ilkeler doğrultusunda ve şu hususları kapsayacak şekilde tasarlanması ve uygulanması gerektiği belirtiliyor:

“Üst yönetimin gözetimi, riskin yönetimine ilişkin banka içi politika ve süreçleri, yeterli risk ölçüm, izleme ve kontrol süreçleri ve kontrol faaliyetleri.”

Bankaların,  likidite riski doğuran işlemlerini ölçülülük ilkesi çerçevesinde yönetmesi gerektiği ifade edilen rehberde, rehberdeki ilkelere uyumun ölçülülük ilkesine paralel şekilde değerlendirilmesi ve rehberde yer alan hususların banka faaliyetlerinin karmaşıklığı ve büyüklüğü dikkate alınarak solo ve konsolide yapıya uygun olarak tesis edilmesi beklendiği de kaydediliyor.

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