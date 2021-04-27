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Merkez Bankası, "Muhasebe Sistemleri ile Belgelerin Saklanması (Değişiklik) Tebliği" hazırladı.

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Merkez Bankası, "Muhasebe Sistemleri ile Belgelerin Saklanması (Değişiklik) Tebliği" hazırladı.
Merkez Bankası, "Muhasebe Sistemleri ile Belgelerin Saklanması (Değişiklik) Tebliği" hazırladı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak tebliğe şu geçici madde eklendi:

“Kamuya Açıklanacak Finansal Raporların İmzalanması, Sunumu ve ilanı ile İlgili İstisna 2020 mali yılı için kamuya açıklanacak finansal raporların Merkez Bankasına gönderiminin son günü 31 Mayıs 2021'dir. Bu raporların sunumunda, bilahare tamamlanmak şartıyla, ıslak imza aranmaz. 2020 yılına ilişkin kamuya açıklanacak finansal raporların sunumu ve ilanı en geç 1 Ağustos 2021 tarihine kadar gerçekleştirilir. Merkez Bankası yayım, sunum ve ilanlar için banka bazında ek süre verebilir.”

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