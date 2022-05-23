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Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,92'ye yükseldi

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Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,92'ye yükseldi
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,92'ye yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki dönemde yüzde 46,44'ken bu anket döneminde yüzde 57,92 oldu.

Katılımcıların yıl sonu dolar beklentisi ise 17,57 liraya yükseldi. Yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde ise 16,85 lira seviyesindeydi.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 33,28 olurken, 24 ay sonra enflasyon beklentisi ise 19,54 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,84 TL ve 18,47 TL olarak gerçekleşti.

 

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