Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan düşürerek, yüzde 12'ye çekti

Merkez Bankası bugünkü toplantıda politika faizini 200 baz puan daha düşürerek, yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti.
Böylece, faiz indirimlerine başladığı 25 Temmuz'dan bugüne geçen yaklaşık 4.5 aylık dönemde politika faizini toplamda 1200 baz puan indirmiş oldu.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’ndan yapılan açıklamada, "Güncel tahminler 2020 için öngörülen dezenflasyon patikasına dair risklerin dengeli olduğuna işaret etmekte" ifadeleri kullanıldı.
Merkez Bankası’nın bu kararını Koç Üniversitesi’nden Profesör Sevda Demiralp BBC Türkçe için değerlendirdi.
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