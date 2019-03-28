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Merkez Bankası rezerv verileri sonrası Türk Lirası'nda satış baskısı arttı, Dolar/TL kuru 5,50'yi aştı

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Merkez Bankası swap piyasasında satış sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a çıkardı. Net rezervleri ise 24,7 milyar dolara geriledi. Son gelişmeler sonrası TL'nin dolar karşısındaki günlük değer kaybı yüzde 4'ü aştı.
Merkez Bankası rezerv verileri sonrası Türk Lirası'nda satış baskısı arttı, Dolar/TL kuru 5,50'yi aştı

Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 130'lara geriledi

Londra swap piyasasında dün yüzde 1300'lere çıkan gecelik TL swap faizleri, bugün yüzde 130 seviyelerine kadar geriledi.

Reuters haber ajansına konuşan bankacılar, Türk bankalarının uluslararası swap piyasalarına yeniden TL likiditesi sağlamaya başlamasıyla faizlerin gerilediğini söylüyor.

Haftalık TL swap faizi ise yüzde 295'ten yüzde 80'e inmiş durumda.

Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri artarken net rezervler 24,7 milyar dolara düştü

Merkez Bankası’nın (TCMB) brüt rezervleri Şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 arttı ve 100,1 milyar dolara ulaştı.

Ancak 22 Mart’ta sonlanan haftalık bilanço verilerine göre Merkez Bankası’nın net rezervleri 24,7 milyar dolara geriledi. Böylece net rezervlerde Mart başından bu yana yaşanan düşüş 10 milyar dolara ulaşmış oldu.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de orta vadede istikrarlı bir artış trendinin söz konusu olduğunu belirterek, "Son bir hafta içinde toplam rezervimiz tüm kalemlerde gözlenen 4,3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştı." dedi.

Merkez Bankası’nın brüt rezervleri içerisinde bankaların Merkez Bankası’nda tutmakla yükümlü oldukları ve ‘zorunlu karşılık’ olarak adlandırılan döviz varlıkları da bulunuyor.

Net rezervler ise brüt rezerv içerisinde Merkez Bankası’na ait olan ve kısa vadede politika aracı olarak kullanıma hazır olan rezervi oluşturuyor.

Merkez Bankası’nın adımı sonrası TL’de değer kaybı yüzde 3’ü aştı, borsa ise yüzde 1'in üzerinde yükseldi

Merkez Bankası’nın döviz karşılığı TL swap işlemleriyle ilgili kararı sonrası TL’nin ABD Doları karşısındaki değer kaybı hızlanarak yüzde 3’ü aştı, Dolar/TL kuru 5,50 seviyesinin üzerine çıktı.

Borsa İstanbul 100 endeksinde ise yükseliş yüzde 1’i aştı.

Merkez Bankası ne yaptı?

Merkez Bankası, bankalara gönderdiği bilgi notunda swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a çıkardığını duyurdu.

Böylece bankaların Merkez Bankası’nda tuttukları dövize karşılık Merkez Bankası’ndan aldıkları TL’nin miktarı artırılmış oldu.

Piyasayı nasıl etkiledi?

Merkez Bankası’nın adımı piyasadaki TL likiditesini artırdığı için TL’nin ABD Doları karşısında değer kaybı hız kazandı. Buna karşılık bankaların elindeki TL likiditesinin artması hisse piyasasına olumlu yansıdı ve borsada yükseliş yüzde 1’i aştı. Borsadaki yükselişe banka hisseleri öncülük ediyor. BIST bankacılık endeksi yüzde 2’nin üzerinde primli.

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