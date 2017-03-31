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Merkez Bankası: “TL işlemlerinde yüzde 2,00, döviz işlemlerinde yüzde 1,21”

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Merkez Bankası: “TL işlemlerinde yüzde 2,00, döviz işlemlerinde yüzde 1,21”
KKTC Merkez Bankası üç aylık dönem için kredi kartları azami aylık akdi faiz oranlarını açıkladı.

KKTC Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ramadan Erkiner yaptığı açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası’nın 12. maddesi gereği en geç üç ayda bir yeniden belirlenmesi gereken kredi kartları azami aylık akdi faiz oranlarının önümüzdeki üç aylık dönem için; TL işlemlerinde yüzde 2,00, döviz işlemlerinde yüzde 1,21 olarak belirlendiğini açıkladı.

Erkiner açıklamada “Ocak ayı başında ilan edilen oranlar Türk Lirası ve yabancı para işlemlerinde sırayla yüzde 2,16 ve 1,23 idi. Azami aylık gecikme faiz oranları ise, söz konusu Yasayla  bu oranların yüzde 0,5 fazlası olarak belirlenmiş olup, TL işlemlerde yüzde 2,50, döviz işlemlerinde ise yüzde 1,71’dir” ifadelerini kullandı.

Erkiner, söz konusu oranların yenisi kamuoyuna ilan edilinceye kadar geçerliliğini koruduğunu, yasada tanımlandığı gibi tüketici kredileri ağırlıklı ortalama faiz oranları üzerinden hesaplanıp ilan edildiğini ve bu oranların, bankalarca kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek üst sınır olduğunu belirtti.

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