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Merkez Bankası yine pas geçti: Enflasyonun düşmesi için ‘dünya barışı’ istedi

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Muhafazakar derneklerin hedef göstermesinden sonra konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso, “Karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz” dedi.
Merkez Bankası yine pas geçti: Enflasyonun düşmesi için ‘dünya barışı’ istedi
Fotoğraf: Instagram

Milli Gençlik Vakfı ve Saadet Partisi’ne yakın Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi’nin ortak açıklamasında, Isparta’daki Uluslararası Gül Festivali’nde sahne alması planlanan Mosso’nun konserinin iptal edilmesi talep edilirken, “Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilmeyecektir” denmişti.

Muhafazakar derneklerin hedef göstermesinden sonra belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen sanatçıyı programdan çıkarmış, vakıf ve dernek başkana ‘teşekkür’ etmişti.

Mosso, Twitterda şunları yazdı: “Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci, yaşlısı milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz. Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz.”

 

‘Hassasiyetler’

Son zamanlarda birçok etkinlik ‘milli hassasiyetler’ gerekçesiyle, özellikle de sosyal medyada hedef gösterilen etkinlikler bir bir iptal ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Güney Koreli ‘Mirae’ adlı K-Pop grubunun Ankara’da ücretsiz düzenleyeceği konser sanatçıların ‘eşcinsel olduğu’ gerekçesiyle sosyal medyada hedef gösterilmişti. Tepki gösteren hesaplarca konserin iptal edildiği iddia edilse de resmi bir açıklama yok.

Kocaeli’nde Kürt sanatçı Aynur Doğan’ın konseri AKP’li Derince Belediyesi tarafından iptal edilmişti.

Eskişehir’deyse Anadolu Fest adlı müzik festivali valilik kararıyla engellenmişti. İktidara yakın muhafazakar kuruluşlardan oluşan Eskişehir Kardeşlik Platformu iptale destek çıkmıştı.

 

Halk müziği sanatçıları Metin-Kemal Kahraman kardeşler, Muş Valiliği’nin kentte verecekleri konseri yasakladığını açıklamıştı.

Şarkıcı Niyazi Koyuncu, İstanbul’da Pendik Halk Eğitim Merkezi’nin 25 Mayıs’ta Sahil Meydanı’nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almasının Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini belirtmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da hedef gösterdiği Karadenizli sanatçı Apolas Lermi de Denizli ve İstanbul’da iki konserinin iptal edildiğini duyurmuştu.

İktidar yanlısı sosyal medya hesapları, 15 Mayıs’ta İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yer alan Müze Gazhane’de Cartoon İstanbul Karikatür Festivali kapsamında sergilenen Ersin Karabulut’a ait çizimin fotoğrafını paylaşarak hedef göstermişti.

Paylaşım sosyal medyada muhafazakar hesaplar arasında ‘endişe’ yaratırken çizimi ‘yerinde kontrol ettiğini’ söyleyen AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, eserin kaldırıldığını duyurmuştu.

Haziran 2021’de Covid-19 tedbirleri iddiasıyla getirilen ‘gece yarısı müzik yasağı’ geçen çarşamba günü saat 01:00’e uzatılmıştı.

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